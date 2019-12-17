Instagram gizli hesap içeriğin nasıl görülür? İnstagram gizli hesap paylaşımlarını görme

İnstagram dünya üzerinde şu anda da en fazla kullanılan sosyal medya sitelerinden bir tanesidir. İnstagram kullanıcıları gizlilik adı altında hesaplarını gizleyerek takip etmeyen kişilerin profillerini görmesini engelleyebilmektedir. Ayrıca insanların profillerini dilediği gezmesine izin verenler hesaplarını açık yaparak herkesin girmesine izin verebilmektedir.

İnstagram nedir?

İnstagram, insanların hesap açarak bu hesap üzerinden kendilerine ait veya sevdiklere şeylere dair fotoğraf ve video paylaşmalarını sağlayan bir sosyal medya platformudur. İnstagram’ı diğer sosyal medya platformlarından ayıran en büyük özellik platformun kullanıcılar tarafından ticaret yapmasına ve para kazanmalarına izin vermesidir.

İnstagram gizli hesap nedir?

İnstagram kullanıcıları hesaplarını platformun gizlilik ilkesine dayanarak gizleme hakkına sahiptir. İnstagram gizli profiller takip edilmedi sürece içerikler hiçbir şekilde görüntülenemez. Gizli profillerin paylaşımları sadece kullanıcı takip edenler tarafından görüntülenebilmektedir.

İnstagram gizli profilin avantajları nelerdir?

Gizli hesapların avantajları şu şekildedir;

Paylaşımlarını görmek istemediği kişiler tarafından görüntüleme sağlanamaz.

Kişiler takip istekleri kabul edilene kadar profil içini göremez.

Sosyal medya üzerinden fotoğrafların alınıp kullanılması durumu engellenmiş olur.

Gizli profil sahiplerinin adına sahte hesap açılamaz.

Kişinin izin vermediği sürece hiç kimse bilgilerine ve fotoğraflarına ulaşamaz.

İnstagram gizli profiller neden merak ediliyor?

İnstagram gizli hesapta ki içerikleri görmek mümkün müdür?

Gizli profillerin merak edilmesi genellikle ayrılan çiftler için geçerlidir. Pek çok insan açık açık takip etmek yerine farklı hesaplardan takip ederek ne yaptığını kontrol altında tutmaya çalışırç ancak bu durum gizli profillerde mümkün değildir.

İnstagram’da gizli hesapları görmek her zaman merak edilmiştir. İnstagram gizli profilleri görmek mümkün olmasa da bir dönem kullanıcılar platformun açığını bulmayı başardı. Açığa göre bilgisayar üzerinden İnstagram’a girildikten sonra gizli bir profilin altında yazan daha fazlasını gör butonu sayesinde kişinin tüm fotoğrafları görünebilmekteydi. Ancak İnstagram yetkililer bu durumu kısa sürede fark etti ve bu durumun önüne geçti. Şimdilerde gizli hesabı görmek imkansız bir halde.

İnstagram gizli profil nasıl görülür?

Platform üzerinde pek çok insan gizli hesapları nasıl görebileceğini merak etmektedir. İnstagram’da gizli profil görmek için yapılabilecekler şu şekildedir;

Fake hesap açarak gizli profil görüntüleme

Mesaj atarak gizli profil görüntüleme

Fake hesap açarak gizli profil nasıl görüntülenir?

Kullanıcıların sahte hesaplar açarak takip etmek istedikleri kişileri takip etmeleri gerekir. Takip isteği kabul edildikten sonra merak edilen kişiye dair tüm merak edilen içeriklere ulaşılabilir. Fake heasp açarken cinsiyeti aynı cinste seçmek takip isteğinin kabul edilme ihtimalini arttırmaktadır. Kişinin ilgi alanlarına uygun veya dikkatini çekecek isimler bulmakta takibin kabul edilme ihtimalini arttırmaktadır.

Mesaj atarak gizli profil nasıl görüntülenir?

Sahte hesaplarla kişiyi takip etmek ve gizli profili görmek mümkün değilse, son olarak kişiye özel mesaj ile takip isteğini belirtmektir. Bunun için gizli profil sahibini takip etme isteğini uygun bir dille dile getirmek gerekir. Mesajı okuyan kişinin uygun bulması halinde takip isteğinizi kabul edecektir.

İnstagram gizli profiller hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir?

Gizli profiller hakkında dikkat edilmesi gerekenler şu şekildedir;