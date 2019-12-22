Instagram hikayesi gizli izlenir mi? Gizli instagram hikayesi izleme yöntemleri

Sosyal medya üzerinde en çok kullanıcıyı bünyesinde barındıran uygulamalardan biri olarak karşımıza çıkan İnstagram üzerinde her gün milyonlarca kullanıcı hikaye paylaşımı yapmaktadır. Bu hikayelerin paylaşılması sonrasında, kimlerin paylaşımı görüntülediği, hikaye sahibi tarafından görülebilmektedir. Paylaşımı izlediğinin kullanıcı tarafından görülmesini istemeyen kişiler ise nasıl gizli bir şekilde hikaye izleyebileceklerini araştırmaya başlamışlardır.

Hikayelerin gizli bir şekilde izlenebilmesi için zamanla farklı yöntemler türetildi. Bu yöntemler arasında en çok kullanılanı, bazı programların kullanılması şeklinde oldu.

Twitly

Twitly uygulaması ile beraber İnstagram üzerinde yer alan tüm sayfaların hikayeleri gizli bir şekilde görüntülenebilmektedir. Bu uygulamanın kullanılabilmesi için öncelikle mobil cihazlara indirilmesi ve hesap girişinin yapılması gerekmektedir. İnstagram kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılması ardından otomatik olarak hesap bilgileri uygulamaya yüklenecektir.

Bilgisayar Uygulamaları

Takip listesinde bulunan herkesin hikayeleri bu uygulama üzerinden gizli bir şekilde görüntülenebilmektedir.

Mobil cihazların yanı sıra İnstagram uygulaması bilgisayarlar üzerinden de kapılarını kullanıcılarına açmaktadır. Bu bağlamda uygulamayı bilgisayar üzerinden kullananlar da hikayeleri nasıl gizli izleyebileceklerini merak etmektedirler.

Chrome IG Story uygulaması ile beraber bilgisayar üzerinden hikayelerin gizli şekilde izlenmesi mümkün olmaktadır.

Arama motoruna Chrome IG Story yazılması sonrasında Chrome ekle butonuna basılması ve sağ üst kısımdaki logosuna basılarak kullanılmaya başlanması gerekmektedir. İnstagram’ın tarayıcı üzerinde açılması ardından bu eklenti ile beraber hikayeler gizli şekilde izlenebilmektedir.