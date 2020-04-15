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Instagram masaüstü sürümüne canlı yayın özelliği

Instagram masaüstü versiyonu yeni bir güncelleme yaptı. Instagram’ın masaüstü sürümüne canlı yayın özelliği de eklendi.

15 Nisan 2020 Çarşamba 17:22
Instagram masaüstü sürümüne canlı yayın özelliği

Instagram masaüstü sürümü için yeni özellikler açıklanıyor. Uygulamanın masaüstü sürümü için geçtiğimiz günlerde DM özelliğinin geldiği açıklanmıştı. Son yapılan düzenlemelerle Instagram’ın masaüstü sürümü için canlı yayın özelliği de açıldı.

Instagram’ın Bilgisayar Sürümlerine Canlı Yayın Özelliği Geldi  

Instagram’a bilgisayarlarından giren kişiler artık canlı yayınlara katılabilecek. Uygulamaya gelen bu yeni güncelleme sayesinde özellikle karantina günlerinde izleyicisi artan canlı yayınlar daha fazla olacak.

Bu yeniliklerin ardından Instagram’ın masaüstü versiyonlarının kullanıcı sayısının artması bekleniyor. Instagram daha önce masaüstü sürümü için DM özelliğinin geldiğini açıklamıştı.  

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Son Güncelleme: 15.04.2020 17:22
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