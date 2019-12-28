İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
113684
ALTIN
289.862
DOLAR
5.9525
STERLİN
7.8069
EURO
6.6449

Instagram müzik bulunduğun bölgede kullanılamıyor sorunu nasıl çözülür

Milyonlarca kullanıcıya sahip olan Instagram uygulaması ‘’Hikaye’’ bölümü için yeni bir özellik getirdi. Ancak bu özellik ülkemizde henüz aktif değil. Instagram müzik uygulaması bulunduğun bölgede kullanılamıyor sorunu nasıl çözülür, sorusunu yanıtladık. İşte detaylar.

28 Aralık 2019 Cumartesi 12:04
Instagram müzik bulunduğun bölgede kullanılamıyor sorunu nasıl çözülür

Instagram uygulamasının yeni özelliği Instagram Müzik ile kullanıcılar hikayelerine müzik ekleyebiliyorlar. iOS yazılımı kullanan kişiler hem video çekerken hem de Superzoom ve Boomerang seçeneklerine ek olarak Instagram Müzik uygulamasından faydalanabiliyorlar. Hikayeyi izleyen diğer kullanıcılar için hikayedeki müzik direkt olarak başlayacak ve şarkıya dair bir etiket görecekler.

Instagram Müzik bulunduğun bölgede kullanılamıyor uyarısı nedir?

Instagramın bir süredir kullanılan müzik uygulaması maalesef ülkemizde kullanılamıyor. Türkiye’de Instagram Müzik kullanan kişilerin hikayelerini izlerken ‘’Instagram müzik özelliği bulunduğunuz bölgede kullanılamıyor’’ yazısı kullanıcıların karşısına çıkmakta.

Instagram Müzik uygulaması Türkiye’de neden kullanım dışı?

Instagram hikâye bölümü milyonlarca kişinin her gün paylaşım yaptığı bir yer haline geldi. Ancak Türkiye’de kullanıcılar Instagram Müzik uygulamasını kullanamıyor. Bunun nedeni, Instagram’ın yaptığı anlaşmalar ve telif haklarının olmaması. Instagram’ın en kısa sürede bu uygulamayı Türkiye’ye getirmesi bekleniyor.

Instagram müzik uygulaması Türkiye’de kullanılabilir mi?

Telefonunuzda ve Instagram ayarlarınızda değişiklikler yaparak Instagram Müzik uygulamasını kullanmanız mümkündür. Bu sayede sizde bu özellikten faydalanarak, hikâyenize müzik ekleyebilir ve dilediğiniz müzikleri takipçileriniz ile paylaşabilirsiniz.

Instagram Müzik Türkiye’de nasıl kullanılır?

İlk olarak akıllı telefonunuza VPN (Virtual Private Network) uygulamasını indirmeniz gerekir. VPN uygulaması, fiziksel varlığı olmayan bir ağa cihazınızı bağlar ve böylece bölgede yasak olan tüm noktalara erişim sağlayabilirsiniz.

Telefonunuza VPN kurduktan sonra Instagram Müzik özelliğinin aktif olduğu İtalya, Amerika, Fransa gibi ülkelerden birini seçin. Daha sonra uygulamanızı silip tekrardan yükleyin. Böylece uygulamanın ait olduğu bölge değişir ve Instagram Müzik özelliği kullanılabilir hale gelir.

Instagram Müzik VPN kapalıyken çalışır mı?

Instagram Müzik uygulamasını VPN kapalıyken kullanmam imkânsızdır. Bu özelliği kullanabilmek için VPN’i açık tutmanız gerekir.

Instagram Müzik nasıl kullanılır?

Tüm bu ayarları yaptıktan sonra hikayelerinize müzik ekleyebilirsiniz.

Hikayenize müzik eklemek için;

  • Hikaye kısmından bir fotoğraf veya video çekin.
  • Sağ üst köşede yer alan kare biçimindeki gülen yüz etiketine tıklayın.
  • Müzik simgesini seçin ve ardından müzik listesinden istediğiniz müziği seçin.
  • Tüm bu adımlardan sonra müzikli hikayenizi takipçileriniz ile paylaşabilirsiniz.
Son Güncelleme: 28.12.2019 12:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yerli otomobil tüm özellikleri ile tanıtıldı
Yerli otomobil tüm özellikleri ile tanıtıldı
Google uygulamasından bir yenilik daha! Yeni eklentiyle izleme listesi butonu geliyor
Google uygulamasından bir yenilik daha! Yeni eklentiyle izleme listesi butonu geliyor
Wikipedia kurucusu Jimmy Wales’den Türk bayraklı paylaşım
Wikipedia kurucusu Jimmy Wales’den Türk bayraklı paylaşım
Üretimi Çin’de gerçekleşen ilk Teslalar teslim edilmeye hazırlanıyor!
Üretimi Çin’de gerçekleşen ilk Teslalar teslim edilmeye hazırlanıyor!
Xiaomi kadınlara özel yuvarlak ekranlı akıllı saat çıkarıyor!
Xiaomi kadınlara özel yuvarlak ekranlı akıllı saat çıkarıyor!
2019 yılında en çok tercih edilen telefon modelleri
2019 yılında en çok tercih edilen telefon modelleri

Popüler Haberler

Kredi kartı hesap kesim tarihi değiştirmek için yöntemler
Evin tamamı için kredi veren bankalar hangileridir?
SGK laboratuvar tahlil sonuçları sorgulaması nasıl yapılır? Tahlil sonuç sorgulama işlemleri
Zencefil, ıhlamur, adaçayı, papatya, kiraz sapı bitki çayları neye iyi gelir, faydaları nelerdir?
Köyde para kazandıracak karlı yeni iş fikirleri ve projeler
Çukur yeni bölüm neden yok? 30 Aralık Çukur neden yok? Show Tv Çukur niye yayınlanmıyor, yeni bölüm ne zaman?
Psikoteknik belgesi nedir? Psikoteknik raporu nasıl alınır, şartları nedir?
Yarın okullar tatil mi? Hastaneler, PTT, eczaneler, kargolar ve bankalar açık mı? 31 Aralık 2019 Salı resmi tatil mi?
Hekimoğlu yeni bölüm var mı yok mu? 31 Aralık neden yok, Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Solgun ve mat cilde sahip olanlara cildi canlandıran doğal yüz maskesi önerileri
Kadın Dizisi Şirin öldü mü? Seray Kaya diziden ayrıldı mı, yeni bölümde olacak mı?
iPhone batarya ömrü nasıl öğrenilir? İphone kalan batarya ömrü öğrenme
Garanti BBVA cebe havale ile para gönderme işlemi
Ich Bin Çukur şarkısının Sözleri! Çukur 80. Bölümde .alan rap şarkısının sözleri
Araç kredisi için arabanın tamamına kredi kullanılır mı? Arabanın tamamına kredi veren bankalar
Çukur Azer ve Karaca evlenecek mi?
Tarım ve Orman Bakanlığı çiğ süt ve tiftik üretimi destek ödemeleri başladı
Bağkur ve SSK hizmet günü birleştirmesi nasıl yapılır?
Nejat İşler Çukur dizisine katıldı mı? Çukur yeni bölüm fragmanında Nejat İşler beklentisi!
Milli Otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Model ve fiyat bilgileri
Kadın girişimciler için sağlanan destek kredileri nelerdir? Kadın girişimci destek kredisi başvuru şartları ve detayları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.