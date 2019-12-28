Instagram müzik bulunduğun bölgede kullanılamıyor sorunu nasıl çözülür

Instagram uygulamasının yeni özelliği Instagram Müzik ile kullanıcılar hikayelerine müzik ekleyebiliyorlar. iOS yazılımı kullanan kişiler hem video çekerken hem de Superzoom ve Boomerang seçeneklerine ek olarak Instagram Müzik uygulamasından faydalanabiliyorlar. Hikayeyi izleyen diğer kullanıcılar için hikayedeki müzik direkt olarak başlayacak ve şarkıya dair bir etiket görecekler.

Instagram Müzik bulunduğun bölgede kullanılamıyor uyarısı nedir?

Instagramın bir süredir kullanılan müzik uygulaması maalesef ülkemizde kullanılamıyor. Türkiye’de Instagram Müzik kullanan kişilerin hikayelerini izlerken ‘’Instagram müzik özelliği bulunduğunuz bölgede kullanılamıyor’’ yazısı kullanıcıların karşısına çıkmakta.

Instagram Müzik uygulaması Türkiye’de neden kullanım dışı?

Instagram hikâye bölümü milyonlarca kişinin her gün paylaşım yaptığı bir yer haline geldi. Ancak Türkiye’de kullanıcılar Instagram Müzik uygulamasını kullanamıyor. Bunun nedeni, Instagram’ın yaptığı anlaşmalar ve telif haklarının olmaması. Instagram’ın en kısa sürede bu uygulamayı Türkiye’ye getirmesi bekleniyor.

Instagram müzik uygulaması Türkiye’de kullanılabilir mi?

Telefonunuzda ve Instagram ayarlarınızda değişiklikler yaparak Instagram Müzik uygulamasını kullanmanız mümkündür. Bu sayede sizde bu özellikten faydalanarak, hikâyenize müzik ekleyebilir ve dilediğiniz müzikleri takipçileriniz ile paylaşabilirsiniz.

Instagram Müzik Türkiye’de nasıl kullanılır?

İlk olarak akıllı telefonunuza VPN (Virtual Private Network) uygulamasını indirmeniz gerekir. VPN uygulaması, fiziksel varlığı olmayan bir ağa cihazınızı bağlar ve böylece bölgede yasak olan tüm noktalara erişim sağlayabilirsiniz.

Telefonunuza VPN kurduktan sonra Instagram Müzik özelliğinin aktif olduğu İtalya, Amerika, Fransa gibi ülkelerden birini seçin. Daha sonra uygulamanızı silip tekrardan yükleyin. Böylece uygulamanın ait olduğu bölge değişir ve Instagram Müzik özelliği kullanılabilir hale gelir.

Instagram Müzik VPN kapalıyken çalışır mı?

Instagram Müzik uygulamasını VPN kapalıyken kullanmam imkânsızdır. Bu özelliği kullanabilmek için VPN’i açık tutmanız gerekir.

Instagram Müzik nasıl kullanılır?

Tüm bu ayarları yaptıktan sonra hikayelerinize müzik ekleyebilirsiniz.

Hikayenize müzik eklemek için;