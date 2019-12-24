Instagram sahte hesap nasıl şikayet edilir? İnstagram hesap şikayet form adresi

İnstagram kullanımı hızla artmaktadır. Özellikle son yıllarda İnstagram sahte hesapları, diğer kullanıcıları çıldırtmaktadır. Bu sahte hesaplar oldukça popüler olan İnstagram uygulamasının güvenliğini tehlike altına sokmaktadır. Sahte hesapları şikayet etmenin bazı yolları vardır.

Instagram kullanıcılarının, kendileri ya da sahip oldukları kurum adına açılan sahte hesaplarla birlikte sahte olduğunu tespit ettikleri hesapları şikayet etme hakları vardır. Şikayet sonucunda hesap üzerinde yapılan inceleme sonunda Instagram yöneticileri bu hesapları kullanıma kapatacaklardır.

Instagram’da sahte hesap nasıl şikayet edilir?

Instagramda bir hesabın kendi veya tanıdığının adını, bilgilerini, resimlerini ya da profil fotoğrafını kullandığını tespit eden Instagram kullanıcıları, bu hesabı şikayet etme hakkına sahiptir. Öncelikle şikayet etmek için “Taklit Hesap Formu”nun doldurulması gerekir. Formun doldurulmasından sonra şikayet edilen hesabın 24 saat içerisinde kişiye ait kullandığı tüm bilgileri silmesi uyarısı yapılır. Bu uyarıyı dikkate almayan sahte hesaplar kalıcı olarak kapatılır. Instagram sahte hesap şikayet etmenin iki yolu vardır. Bunlar şu şekildedir:

-Instagram sahte hesap formu doldurarak şikayet etmek

-Instagram sahte hesap üzerinden şikayet etmek

Instagram sahte hesap formuna nasıl ulaşılır?

Instagram’ da sahte hesap şikayeti için öncelikle sahte hesap formu doldurulmalıdır. Sahte hesap şikayet formu üzerinden kullanıcının şikayeti ile ilgili sorular yöneltilir. Kullanıcı, şikayet sebebine göre uygun şıkları işaretleyerek göndermelidir. Instagram sahte hesap şikayet seçenekleri şöyledir:

-Birisi işletmem veya kuruluşum için hesap açmış

-Birisi beni veya bir arkadaşımı taklit eden bir hesap açmış

-Birisi temsil ettiğim birini (ör. çocuğumu) taklit eden bir hesap açmış

Şikayet için geçerli olan sebep işaretlendikten sonra form gönderilerek şikayet etme işlemi tamamlanmış olur. Sahte hesap, şikayetin ardından kısa sürede çaldığı bilgileri kullanmayı bırakmalıdır. Bu bilgilerin kullanıma devam edilmesi, sahte hesabın kapatılmasına neden olur. Insragtam kullanıcıları, kendi ya da tanıdıklarının bilgileri ile açılan tüm sahte hesapları şikayet ederek onların kısa sürede kapatılmasını sağlayabilir.

Instagram’da sahte hesap üzerinden nasıl şikayet edilir?

Instagram’da sahte hesap şikayet etmenin bir diğer yolu da hesap üzerinden şikayet etmektir. Instagram sahte hesap üzerinden şikayet etmek için izlenmesi gereken adımlar şöyle sıralanmıştır:

-Sahte hesabın profil sayfasına girilir.

-Profil sayfasının sağ üst köşesinde bulunan üç noktaya tıklanır.

-Açılan menüden “Şikayet Et” yazan kısma tıklanır.

-Açılacak ekran üzerinden “Uygunsuz” seçeneğine basılır.

- “Bu hesabın topluluk kurallarını ihlal ettiğini düşünüyorum” seçeneği işaretlenir.

-Seçeneğin ardından “ Hesabı Şikayet Et” butonuna basılır.

-Açılacak ekranda “ Bu profil bir başkasını taklit ediyor” seçeneği işaretlenir.

-Açılan yeni ekranda “Beni – Tanıdığım Birini – Bir Ünlü ya da Tanınmış Kişiyi” seçeneklerinden uygun olan işaretlenir ve şikayet etme işlemi tamamlanmış olur.

Bu iki yoldan herhangi biri tercih edilerek Instagram sahte hesaplar şikayet edilebilir. Instagrama gönderilen sahte hesap şikayet formu sonrasında yetkililer bu hesapları incelemeye alır. İnceleme esnasında sahte olduğu tespit edilen hesaplara bir uyarı mesajı gönderilerek başkasına ait kullanılan tüm verilerin kaldırılması istenir. Sahte hesap kullanıcısının 24 saat içerisinde bu verileri hesaptan silmesi gerekmektedir. Hesaptan bilgilerin silinmemesi durumunda Instagram, söz konusu sahte hesabı kalıcı olarak silecektir.