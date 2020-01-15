Instagram, Web Sürümüne direct mesaj özelliğini ekledi

Dünyanın en çok kullanılan fotoğraf paylaşma platformalrında bir olan Instagram, direkt mesaj özelliğini web sürümüne getiriyor. Mobil uygulamada kullanılan direct mesajın web üzerinden de kullanılması ile ilgili kullanıcı taleplerini değerlendiren Instagram bu özelliği web sürümüne eklemeye karar verdi.

Şuan için test aşamasındaki özellik, kısa bir süre sonra kullanıma sunulduğu andan itibaren kişilerin tarayıcı üstünden mesajlaşmasını sağlayacak.

Daha çok mobil uygulamasına önem veren Instagram, web sürümünde pek çok açıdan da işlevsel değil. Platform yetkilileri internet sitesindeki sohbet bölümünün, mobil uygulama ile aynı olacağını açıklarlarken kullanıcıların birden çok kişiye mesaj göndereceklerini ve gönderilen mesajlarında beğenebileceklerini açıkladılar. Ayrıca kullanıcılar, mesaj geldiği zaman isterlerse internet sitesi üzerinden bildirim de alabilecekler.