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Instagram, Web Sürümüne direct mesaj özelliğini ekledi

Instagram'ın mesajlaşma özelliği olan 'Direct'bundan sonra web sürümünde de kullanılabilecek. Test aşamasında olan yeni özellik kısa bir süre sonra tüm kullanıcıların hizmetine sunulacak.

15 Ocak 2020 Çarşamba 22:41
Instagram, Web Sürümüne direct mesaj özelliğini ekledi

Dünyanın en çok kullanılan fotoğraf paylaşma platformalrında bir olan Instagram, direkt mesaj özelliğini web sürümüne getiriyor. Mobil uygulamada kullanılan direct mesajın web üzerinden de kullanılması ile ilgili kullanıcı taleplerini değerlendiren Instagram bu özelliği web sürümüne eklemeye karar verdi.

Şuan için test aşamasındaki özellik, kısa bir süre sonra kullanıma sunulduğu andan itibaren kişilerin tarayıcı üstünden mesajlaşmasını sağlayacak.

Daha çok mobil uygulamasına önem veren Instagram, web sürümünde pek çok açıdan da işlevsel değil. Platform yetkilileri internet sitesindeki sohbet bölümünün, mobil uygulama ile aynı olacağını açıklarlarken kullanıcıların birden çok kişiye mesaj göndereceklerini ve gönderilen mesajlarında beğenebileceklerini açıkladılar. Ayrıca kullanıcılar, mesaj geldiği zaman isterlerse internet sitesi üzerinden bildirim de alabilecekler.

Anahtar Kelimeler:
İnstagramWeb SürümüDirect Mesaj
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