Instagram'a çift katlı hikaye özelliği geliyor.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram'a yeni bir özellik geldi. Facebook tarafından satın alındıktan sonra yeni özelliklerin merkezi haline gelen Instagram'da hikayeler artık iki katlı olacak. Şimdiye kadar farklı ülkelerde denenen ve ülkemizde de kısmen denenmiş olan iki katlı hikaye özelliği kullanıcılar tarafından tam not aldı. Bu özelliğin yakın zamanda tüm kullanıcılara sunulması planlanıyor.

Instagram tarafından yapılan açıklamada, Instagram'ın daha kullanılır bir hale gelmesi için yeni özellikleri devreye soktuları belirtilmişti. Şu an için tüm kullanıcılara sunulmasa da ülkemizdeki bazı kişiler bu özelliği kullanabiliyor.

Instagram, hikayeler kısmının paylaşımlarının etkileşimini artırmak için birtakım çalışmalar yapıyordu. Bu açıdan hikayeler kısmı çift katlı hale getirilmeye çalışıldı. Bu özellik bazı ülkelerde denenmeye başlamıştı. Ayrıca ülkemizde de bazı kullanıcılar bu özelliği kullanabiliyorlar.