Instagram'a destek etiketi ile bağış özelliği geliyor

Koronavirüs nedeniyle pek çok firmanın kullanıcılarının daha iyi vakit geçirebilmesi için yeni özellikler getirmeye çalıştığı bu dönem içinde İnstagram da bazı çalışmalara imza attı. Son olarak İnstagram tarafından destek çıkartması, özçekim için bej ekran flaşı ve DM sekmesinde yer alan yeni değişiklikler yapıldığı ifade edildi.

İnstagram Destek Çıkartması ile Bağış Yapılabilecek

Koronavirüs nedeniyle pek çok ülkede uygulanmaya alınan sokağa çıkma yasağı yüzünden hemen herkes evinde zaman geçirmeye başladı. Bu süreç içinde sosyal medya uygulamalarına olan ilgi daha da arttı. İnstagram da kullanıcılarının evde olduğu bu süreç içinde daha iyi vakit geçirilebilmesi için yeni özellikler getirdi. Son olarak Jane Manchun Wong tarafından şirketin yeni denemekte olduğu özellikle sızdırıldı.

İnstagram destek çıkartması ile beraber maddi destek verilmek istenen şirkete İnstagram uygulaması aracılığı ile bağış yapılabilecek. Şu an için Paypal, Square ve Kabbage isimli ödeme sistemleri ile yapılabilecek olan bağışların ileride farklı kartlarla da yapılabileceği düşünülüyor.

Diğer bir özellik olarak kullanıcıların isimlerinin yanına görüntülü arama butonu konulacağı belirtilenler arasında yer alıyor. Bu şekilde kullanıcılar arasındaki iletişimin daha da pratikleşmesinin sağlanacağı ifade ediliyor.

Farklı bir özellik olarak ise selfie yapmayı seven kullanıcılar için geliyor. Çoğu telefonun ön kamera bölümünde flaş bulunmadığı için ekran flaşı kullanılıyor. Bu ekran flaşının daha yumuşak bir renk olan bej seçeneği ile kullanılabileceği ifade edilenler arasında yer alıyor.

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