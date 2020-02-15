Instagram'a gelen son gönderiler özelliği ile gözden kaçırdım derdine son

Dünyanın en çok kullanılan fotoğraf ve video paylaşım platformu olan Instagram kısa süreler içerisinde içeriğine yeni özellikler eklemeye devam ederken kullanıcıların gözden kaçırdığı gönderilere de bir çözüm bulma yolunda. 2016 yılından beri Instagram uygulamasına giriş yapan kullanıcılar ilk olarak takip ettikleri profillere ait son gönderileri değil de Instagram'ın oluşturduğu bir algoritma üzerinden 'popüler' içerikleri görüntüleyebiliyorlardı. Instagram ekibi ise bununla ilgili yeni bir çalışma başlattı.

Instagram'ın yeni algoritmasında kullanıcıların platforma yeni yüklenen içerikler harici nelerden hoşlandıklarına göre sıralama yapıyordu ve bu da, uygulamaya giriş yapıldığında birkaç gün önce yüklenen görüntülerin bile ilk sıralarda çıkmasına neden oluyordu. Kullanıcıların bu durumu değiştirilmesi yönündeki talepleri değerlendiren Instagram ise üzerinde çalıştığı "Son Gönderiler" ismine sahip olan yeni özelliğe sahip olunacağını açıkladı. Bu yüklenecek yeni özellikte ise, Instagram'ın ana sayfasında açılabilir yeni bir ekran olacak ve son gönderiler buradan takip edilebilinecek.

Platformlara gelecek olan yeni özellikleri daha önceden aldığı bilgilerle kamuoyuna sızdıran Jane Manchun Wong, Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımla yeni özelliği de Instagram kullanıcılarına duyurdu. Instagram'ın yeni güncellemesi hakkında bir ekran görüntüsü de yayınlayan Wong'a göre, Instagram söz konusu yeniliği yakın bir zamanda duyuracak ve kullanıcıların kullanımına sunmaya başlamış olacak.

Instagram'dan güncellemenin olup olmayacağı ve doğru olup olmayacağı ile ilgili bilgi almak isteyen Yahoo Finance'a şirket tarafından bir açıklama yapılmaması da yeni özelliğin doğruluğunu kanıtlayan bir durum olduğu konuşuluyor.