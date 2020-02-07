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Instagram’dan web sitesine ziyaretçi çekmek için kullanılabilecek yöntemler

Son dönemde popülerliğini arttırarak, insanlar tarafından en fazla kullanılan sosyal medya uygulaması olan Instagram, kullanıcılarına reklam yapma olanağı sunmakta. Instagram platformu üzerinden, mevcut internet sitelerinin tanıtımını yapmak isteyen kişiler, Instagram'dan Web Siteme Ziyaretçi Nasıl Çekebilirim? Sorusunu araştırmaya başladı. İşte tüm bilinmeyenler ve diğer detayları.

07 Şubat 2020 Cuma 14:13
Instagram’dan web sitesine ziyaretçi çekmek için kullanılabilecek yöntemler

Instagram uygulamasını kullanan kişiler, hesapları üzerinden bir ürünün ve intenet sitesinin reklamını yapabilir. Ancak bunun için, kullanıcının, intenet sitesinin reklamını yaparak, sitenin ziyaretçi sayısını arttırması için öncelikle bazı işlemler yapması gerekmekte. Yazımızda, Instagram’ dan web sitesinin reklamını nasıl yaparım ve siteye ziyaretçi nasıl çekerim? Sorusunun cevabı bulunmakta.

En fazla kullanıcısı bulunan sosyal medya uygulamalarından bir tanesi olan Instagram, E- ticaret sitesi bulunan kişilerin, bu sosyal medya sayesinde ürünlerini binlerce kişilere tanıtarak, web sitelerine de ziyaretçi sağlayabilirler.

INSTAGRAM’DAN WEB SİTEME ZİYARETÇİ NASIL ÇEKEBİLİRİM?

Instagram uygulamasına kayıtlı olan kişiler, bu platform sayesinde kendi ürünlerinin satışlarını yapabilme imkanı vardır. Şu anda birçok firma tarafından kullanılan bu sistem sayesinde firmalar, yüksek satış oranları yakalamıştır. Ayrıca yine Instagram üzerinden web sitesinden de satışlarınızı yükseltmek veya farklı amaçlarla kurulmuş bir web sitesine ziyaretçi toplayabilirler.

Ancak Instagram uygulaması sayesinde, web sitenizin ziyaretçi sayısını arttırma işlemini yaparken bazı aşamalara dikkat etmek gerekli. Instagram sayesinde sosyal medya üzerinden web sitelerine kullanıcılar, basit bir şekilde ve hızlıca sitelerine ziyaretçi çekebilirler. Instagram’dan web sitesine nasıl ziyaretçi toplanır? Sorusunun cevabı şöyledir:

  • Instagram profiline web sitesinin linkini eklemek
  • Paylaşımlarda Callto Action kullanmak
  • Görsel açıklamalarına web sitesi bağlantısı eklemek
  • Videolara URL yerleştirme
  • Instagram reklamlarından yararlanma

INSTAGRAM PROFİLİNE WEB SİTESİNİN LİNKİNİ EKLEMEK

Instagram profilinize web sitenizin kısa yol bağlantısını koymak, ilk adımlarınızdan bir tanesi olabilir. Ayrıca yapılması gereken bir diğer işlem ise, Instagram kullanıcıları, hesaplarının hakkında kısmına kesinlikle web sitelerinin linkini yazmalıdır. Bu şekilde, hesap sahibinin profiline giren kişiler, web sitesi ile karşılaşarak, onlara siteye girme istedi doğuracak ve dolayısıyla sitenizin ziyaretçisini arttıracaktır. Bu şekilde web sitenize gelen ziyaretçileri basit yöntem ile arttırabilirsiniz.

PAYLAŞIMLARDA CALL TO ACTİON KULLANMAK

Web sitenizin tanıtımını yapmak için atılabilecek bir diğer adım ise Instagram üzerinden yapacağınız paylaşımlarda Call to Action kullanmaktır. Instagram’dan, kullanıcılar paylaşımlarına çağrı ifadeleri ekleyerek, diğer kullanıcıları, web sitelerine direk yönlendirmeyi sağlayabilirler.

GÖRSEL AÇIKLAMALARINA WEB SİTESİ BAĞLANTISI EKLEMEK

Instagramda yapacağınız, paylaşımlarınızın içerisinde web sitenizin bağlantısını koyarak, kendi reklamınızı yapabilirsiniz. Ancak bu noktada önemli olan nokta ise yazacağınız linkin olabildiğince kısa olmasıdır. Bunun nedeni, Instagram uygulamasını, mobil uygulama üzerinden kullanan kişilerin yazacağınız bu linki tam olarak göremeyebilir. Bundan dolayı da görsel paylaşımlarınız üzerinde, yazdığınız linkin oldukça kısa tutmanız gereklidir.

VİDEOLARA URL YERLEŞTİRME

Instagram’da fazlasıyla giren ve çokça aktif olup, özellikle bol bol video paylaşımları yapan kişiler, yaptıkları bu paylaşımlarına web sitelerinin url linkini yazarak, web sitelerine ziyaretçi toplayabilme yolunu da seçebilirler.

INSTAGRAM REKLAMLARINDAN YARARLANMA

Kendi sitesinin reklamını yapmak ve siteye girişleri arttırmak isteyenler, haberimizde bahsettiğimiz işlemleri yapabilir. Tüm vermiş olduğumuz yöntemler ücretsiz bir yöntem olup, bunların dışında ücretli reklam yaparak, web sitesine ziyaretçi insanlar toplayabilir. Instagramda fazlasıyla reklam çeşidi sunulmaktadır. Sunulan bu reklamlar neticesinde, Instagram kullanıcıları, kendi web sitelerinin reklamını yaparak, sitelerine giriş sayısını arttırabilir.

Instagram, kullanıcıların ücretli bir şekilde reklam verme olanağını sunmaktadır ancak herhangi bir link paylaşımına izin vermemektedir. Instagram üzerinden, kişiler web sitelerinin reklamını yapmak için sitelerinin linkini paylaşmasının dışında şuan, web sitelerine yönlendirme olanağı olmamaktadır. Instagram şirketinin link yönlendirme sistemine izin verdiği zaman, bu yöntemi kullanacak olan web sitesi sahipleri çok fazla olacaktır.

INSTAGRAM ÜZERİNDEN GELEN ZİYARETÇİ SAYISI NASIL BELİRLENİR?

Instagram kullanan kişiler, haberimizde yazılan tüm metotları deneyerek, web sitelerindeki ziyaretçi sayılarını kolaylıkla arttırabilirler. Ayrıca yine Instagram kullanıcılarının, uygulama sayesinde sitelerine gelen ziyaretçilerin sayısını düzenleyebilme olanağı mevcuttur. Instagramdan yapmış olduğunuz web sitenizin ziyaretçi sayısını arttırma yöntemleri yaparak, ziyaretçi sayılarında eğer bir artış görülüyorsa, belirttiğimiz bu yöntemler işe yaramış demektir.

Son Güncelleme: 07.02.2020 14:13
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