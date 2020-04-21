İnternet sağlayıcılarından Türkiye genelinde hız limitlerini yükseltme kararı

Koronavirüsten sonra intenet kullanımı büyük bir hızla artış göstermeye başladı ve evden çıkmayan vatandaşlar iş hayatında online konferanslar, arkadaş toplantılarında da görüntülü sohbetlerle hayatını devam ettirmektedir. Yoğun kullanımdan kaynaklanarak altyapı sorunları konusunda intenet sağlayıcılar Türkiye’de hız limitini artırma kararı almıştır. Bu bağlamda şartları sağlayan intenet kullanıcı hızlarının yüzde 25 oranında artırılması kararı belirtilmiştir.

Koronavirüs gerekçesiyle uzaktan çalışma sistemine dönüş yapan firmalar intenet hızlarından şikayetçi olmaktaydı. Eğitim ve öğretim hayatı çalışma hayatında yavaşça işlemeye başlamıştır. İntenet sağlayıcıları tarafından yapılan açıklamalarda Turkcell Superonline ve Türk Telekom evde intenet hızını artıracak.

Koronavirüs sebebiyle hayatın akışındaki intenetin önemi artmıştır. Eğitim-öğretim hem çalışma hayatında hem de intenet hizmeti yoğun kullanımı gerekçesiyle yavaş olmasından şikayetçi olmaktalardı.

Turkcell Superonline intenet hızı

Türk Telekom DSL müşterileri uygulamadan yararlanamayacak

Turkcell tarafından yapılan açıklamalarda salgında inteneti kullanan fiber intenet sahibi müşterilerin en düşük indirme hızı 50 Mpbs, yükleme hızını ise 4 kat artırıp 20 Mpbs’ye yükselmiştir. Söz konusu uygulamanın 31 Mayıs 2020’ye kadar devam edeceği aktarıldı.

Türk Telekom tarafından yapılan açıklamalarda Türk Telekom fiber ve CDSL aboneleri upload hızları iki katına çıkarılmıştır. Bu uygulama yalnızca Türk Telekom kullanıcıları için değil, Türk Telekom’un altyapısını kullanmakta olan Millenicom ve Türknet gibi diğer servis sağlayıcılarını da kapsamaktadır. Yeni artış hızları 1 Haziran 2020’ye kadar geçerli olacaktır.

Eğitim ve iş hayatı intenet üzerinden yürütülürken, Mart ayında ortalama intenet hızlarında yüzde 17’lik bir düşüş yaşanmış ve Mart 2020’deyse mobildeki indirme oranında yüzde 9.6’lık gerileme yaşanmıştır.

Modeminizi yeniden başlatın

Türkiye’deki en büyük intenet sağlayıcıları konumundaki Turkcell ile Türk Telekom’un almış oldukları kararlara göre 31 Mart’a kadar intenet hızları yükseltildi. Bugünlerde özellikle de Türk Telekom müşterilerinin yaşamış olduğu intenet kesintileri ve altyapı güncellemelerinden kaynaklanıyor. İntenet bağlantınızda kopma veya bağlantı sorunu yaşarsanız model arayüzü güncellemelerini alabilmek için modeminizi 10 saniye kapalı tutup yeniden açmanız gerecektir. Öte yandan altyapı güncellemeleri konusunda Türkcell ve Türk Telekom planlı kesinti çalışmaları ise 00.00 ila 06.00 saatleri arasında yapılacaktır.