İnternet üzerinden alışverişlerde nelere dikkat edilmeli? Bakanlıktan güvenlik duyurusu

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele kapsamında 11 Mart 2020 tarihinden bu yana Hükümet tarafından birçok önlem alındı. Bu önlemler çerçevesinde 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan bireylerin sokağa çıkması kısıtlanırken sonrasında bu kısıtlama 20 yaş ve altı bireyler içinde uygulanmaya başlandı. Bunların yanı sıra birçok işyeri ve AVM’lerin faaliyetine geçici süreliğine ara verildi. Açık olan işyerlerinin de faaliyet saatlerinde yapılan düzenlemeler sonrasında birçok vatandaş online alışverişe yöneldi.

İntenet üzerinden alışverişte yaşanan gözle görülür artışı fırsat bilen bazı sahte unvanlı alışveriş siteleri ise, yapılan alışverişler karşılığında alıcılara ürünleri göndermeyerek veya almış oldukları üründen oldukça farklı ürünler göndererek çeşitli mağduriyetlere yol açmaya başladı. Bu sahte alışveriş sitelerinde yaşanan olumsuzluklarda artış yaşanmasının ardından Ticaret Bakanlığından uyarılar geldi. Bakanlık yapmış olduğu yazılı açıklamada vatandaşların online alışveriş yaparken herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için dikkat etmeleri gereken noktaları belirtti ve bazı önerilerde bulundu.

Vatandaşların, intenet üzerinden yapmış oldukları alışverişler sırasında, satıcılara ait adres, telefon numarası, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi, vergi numarası, güven damgası ve Elektronik Ticaret Bilgi Sistem kaydı bilgilerinin yer aldığı müşteri şikayet planlarının olmasına dikkat edilmesini ve bu bilgileri alışveriş yapmadan önce incelemeleri gerektiğini vurguladı. Bunun yanı sıra alacakları ürün veya hizmetin diğer altenatifleri ile karşılaştırılarak kara verilmesi gerektiğini, açılan intenet sitesinin https:// uzantısı ile açılması gerektiğini ve tüm adımların 6502 sayılı kanun kapsamında ilerliyor olmasının yapacağınız alışverişlerde büyük oranda önem arz ettiğini belirtti.

Alışverişiniz sırasında onaylamanız gereken mesafeli satış sözleşmesini inceleyerek, alışmış olduğunuz ürün veya hizmetin en fazla 30 gün içerisinde tarafınıza ulaştırılacağını, üründe iade hakkınızın bulunup bulunmadığını, size kanunlar çerçevesinde verilen 14 gün içerisinde bedel ödemesinin yapılıp yapılmayacağı gibi ve bu hakkı kullanıp kullanamayacağınız hususlarını incelemeniz ve alışverişinize bu şekilde yön vermenizin gerekli olduğu vurgulandı.

Bunların yanı sıra Ticaret Bakanlığı’ndan gelen açıklamada, mesafeli satış sözleşmesinde yasal düzenlemeler hakkında bilgi verilip verilmediği konusunda da dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. Vatandaşların 3 Boyutlu Güvenlik (3D Security) veya sanal kartla ödeme seçeneklerini kullanırken alışveriş yapmış oldukları sitelerin güvenliğinden emin olmalarının ileriki süreçte herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için oldukça önemli olduğuna ve mağdur olmamaları için bu adımların tamamının incelenmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Açıklamanın son kısmında ise, tüketicinin tüm bu adımları incelemesine karşın yaşayacağı mağduriyetlerde, 10 bin 390 TL’nin altı alışverişler için tüketici hakem heyetlerine bu tutarın üstündeki alışverişler için ise tüketici mahkemelerine başvuruda bulunmaları gerektiğini belirtti.