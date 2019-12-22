iOS 13 sürümüyle birlikte WhatsApp'a gelen 5 yeni özellik

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp'a 5 yeni özellik birden yüklendi. iOS 13 sürümünün baz alındığı ve güncellemeyle birlikte gelecek olan bu yeni özelliklerin verilerde hem tasarruf yapması sağlanak hem de kullanıcılara vakit kazandırak.

Kullanıcılarının yükünün hafifleteceği hedeflenen bu özelliklerde iPhone modellerinde yer alan “Ayarlar” kısmından aktif edilebilecek olan düşük veri kullanımı modu, WhatsApp'in “Veri ve Saklama Alanı Kullanımı” kısmında çıkacak ve bununla birlikte indirme işlemleri kısıtlanacak.

Son güncelleme ile video, fotoğraf ve GIF indirmek otomatik olarak engellenecek ve bu sayede veri tasarrfun yapmış olacaksınız. Ayrıca sesli mesajlarında kullanıcının izni olmadan indirilmesi durdurulacak ve kullanıcı bir Wi-Fi bağlantısına geçmediği sürece kontrol altında tutmuş olacak.

Diğer taraftan 3D Touch olarak bilinen ve dokunma kuvveti ile çalışan bir özelliğin yerini alan “Haptic Touch”, WhatsApp'a yüklenecek. Dokunma işleminin uzunluğuna göre çalışan Haptic Touch, bünyesinde 4 farklı özellik barındırıyor.

Haptic Touch; cihanıızda sohbet arşivlerini kontrol etmenizi, herhangi bir WhatsApp grubundan ayrılmanızı, sessizliği devre dışı bırakmanızı ve konuşmaları “Okundu olarak işaretle” seçeneği ile mesajları güncelleme yapmanızı sağlıyor.

Güncelleme gelmeden kullanılan bir önceki sistemde ilgili kişiyi listenizden bulmanız gerekirken yeni sistemde o kişi anında ekranınızda belirecek. Ayrıca okunmamış iletiler kullanıcıların problem yaşamasına ve karışıklık hissetmesine neden oluyordu. Bununla ilgili de 999 adetten fazla olan ileti sayıları artık 999+ olarak görülecek.