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iOS 13.4 Beta 4 güncellemesi çıktı! İşte yeni gelecek İOS özellikleri

Apple, iOS 13.4 beta güncellemesi çıktı. Bu ay sonunda final sürümü paylaşılacak İOS 13.4 için test çalışmaları devam ediyor. İşte yeni gelecek İOS özellikleri.

05 Mart 2020 Perşembe 00:09
iOS 13.4 Beta 4 güncellemesi çıktı! İşte yeni gelecek İOS özellikleri

Apple, bu ay sonunda final sürümünü paylaşacağı iOS 13.4 için test çalışmalarını sürdürüyor. Bir hafta önce yayınlanan üçüncü beta sürümünden sonra şimdilerde iOS 13.4 Beta 4 geliştiriciler için sunuluyor. MacOS Catalina 10.15.4, iPadOS 13.4 ve tvOS 13.4 sürümlerinin de dördüncü beta sürümleri yayınlandı. Bu süreçte watchOS 6.2 ise henüz üçüncü beta sürümünde kullanılmakta.

iOS 13.4 Beta 4 sürümü yayınlandı

Apple, dördüncü beta sürümü içerisinde genel olarak hata düzeltmelerine odaklanmaktadır. Hali hazırda daha önceki beta sürümlerini yükleyenler 160 MB güncellemenin beraberinde getirmiş olduğu birçok yeniliği ortadan kaldırıyor. İlk beta itibariyle kullanılan özellikler de kullanıcıları sabırsızlandırıyor.

Posta uygulaması içerisinde yanıtla ve sil butonunun yan yana olması sebebiyle mağduriyetlerin önlenebilmesi için silme seçeneği en sola, yanıtlama ise en sağa taşındı. iOS ve macOS uygulamaları içerisinde tek seferde satın alabilme imkanı sunulmaktayken, iCloud Drive için klasör paylaşma özelliği dek kullanıma sunuluyor.

CarKey özelliğiyle de NFC desteği bulunan araçlarda iPhone ve Apple Watch anahtar olarak kullanılabilecek. Yeni memojiler de IOS 13.4 ile kullanıma sunuluyor.

Son Güncelleme: 05.03.2020 00:09
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