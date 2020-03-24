IOS 13.4 bugün yayınlandı!

Bir süredir Beta aşamasında olan ve yeni özellikleri test edilen IOS 13.4 sürümü, bu güne kadar toplam 5 beta sürüm yayınladı. Yeni sürüm, önemli hata düzeltmeleri, performans geliştirmeleri ve güvenlik güncellemeleriyle gelecek.

İlk dikkat çeken özellik evrensel satın alma özelliği. IOS, yeni sürümle evrensel satın alma özelliğini devreye soktu. Bu şekilde bir uygulama satın alındığında, iPhone, iPod Touch, iPad, Mac ve Apple TV olmak üzere tüm cihazlarınızda kullanılabilecek. Yani iPhone'dan bir uygulama satın aldığınızda, Mac sürümü olan bilgisayarınızda da o uygulamayı görmeniz ve kullanmanız mümkün.

Diğer bir önemli özellik ise; Yeni sürüm CarKey API'ı kullanıma sunuyor. Bu özellik sayesinde iPhone telefonu araç anahtarı olarak kullanılabilecek. Ancak bunu destekleyen araç şu an için piyasada yok. Bu da demektir ki, API kullanıma açıldığı için üreticiler harekete geçecek ve çok yakında bu özelliği destekleyen araçlar piyasaya çıkacak.

Başka bir yenilik CarPlay için üçüncü taraf navigasyon uygulaması desteği ve gelen arama bilgilerinin CarPlay Kontrol Paneli’nde gözlemlenebilmesi detaylar arasındaki dikkat çekici noktalardan. iCloud'un paylaşıma açılması ve kullanıcıların çok şikayet ettiği mail uygulamasında ki küçük sorunların giderildiği de görülmekte. Mail uygulamasındaki 'yanıtla' ve 'sil' butonlarının birbirine çok yakın olması kullanıcılar tarafından en çok şikayet edilen noktalardandı.

Son olarak 9 tane yeni emoji de Apple'ın kullanıcılarına minik bir jesti.



iOS 13.4'ü yüklemek için: Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu takip etmeniz yeterli.

