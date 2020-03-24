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IOS 13.4 bugün yayınlandı!

Apple kullanıcılarının merakla beklediği yeni IOS 13.4 sürümü bugün yayınlandı. İşte yeni sürümde olacak yeniliklerden bazıları:

24 Mart 2020 Salı 21:32
IOS 13.4 bugün yayınlandı!

Bir süredir Beta aşamasında olan ve yeni özellikleri test edilen IOS 13.4 sürümü, bu güne kadar toplam  5 beta sürüm yayınladı.  Yeni sürüm, önemli hata düzeltmeleri, performans geliştirmeleri ve güvenlik güncellemeleriyle gelecek.

İlk dikkat çeken  özellik evrensel satın alma özelliği. IOS, yeni sürümle evrensel satın alma  özelliğini devreye soktu.  Bu şekilde bir uygulama satın alındığında, iPhone, iPod Touch, iPad, Mac ve Apple TV olmak üzere tüm  cihazlarınızda kullanılabilecek. Yani iPhone'dan bir uygulama satın aldığınızda, Mac sürümü olan  bilgisayarınızda da  o uygulamayı görmeniz ve kullanmanız mümkün. 

Diğer bir önemli özellik ise; Yeni sürüm CarKey API'ı kullanıma sunuyor.  Bu özellik sayesinde iPhone telefonu araç anahtarı olarak kullanılabilecek.  Ancak bunu destekleyen araç şu an için  piyasada yok.  Bu da demektir ki, API kullanıma açıldığı için  üreticiler harekete geçecek ve  çok yakında bu özelliği destekleyen araçlar piyasaya çıkacak.  

IOS 13.4 bugün yayınlandı!

Başka bir yenilik CarPlay için üçüncü taraf navigasyon uygulaması desteği ve gelen arama bilgilerinin CarPlay Kontrol Paneli’nde gözlemlenebilmesi detaylar  arasındaki dikkat çekici  noktalardan.  iCloud'un paylaşıma açılması ve kullanıcıların  çok şikayet ettiği mail uygulamasında ki küçük sorunların  giderildiği de görülmekte.  Mail uygulamasındaki 'yanıtla' ve 'sil' butonlarının  birbirine çok yakın  olması kullanıcılar tarafından en  çok  şikayet edilen  noktalardandı.  

Son olarak  9 tane yeni emoji de Apple'ın  kullanıcılarına minik bir jesti.  

IOS 13.4 bugün yayınlandı!


iOS 13.4'ü yüklemek için:  Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu takip etmeniz yeterli.
 

Anahtar Kelimeler:
AppleIPhoneIos 13.4Güncelleme
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