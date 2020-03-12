iOS 13.4 yayınlandı! Yeni gelen özellikler neler?

Apple iOS 13.4 güncellemesinin Beta 5 sürümünü geliştiricilere sundu. Şirket testlerinde sona doğru yaklaştığı güncellemenin Beta sürümünde büyük yenilikleri sunmuyor. Bir önce geliştirilen güncellemedeki hatalar giderildiği için iOS 13.4 Beta 5 114 MB boyutunca olacak.

Beta 5 sürümüyle Apple “Yanıtla” ve “Sil” butonu yan yana olduğunu için Posta uygulamasındaki mağduriyeti ortadan kaldırmak için silme seçeneğini en sola, yanıtla seçeneğini ise en sağ tarafa taşıdı. Ayrıca iOS ve macOS için uygulamaları tek seferde satın alma imkanı sunulacak ve iCloud Drive için klasör paylaşma özelliği kullanıma açılacak.

iOS ve macOS’da tek seferlik uygulama satın alma, iCloud Klasör Paylaşma özelliğinin gelmesi ve TV uygulamasında kütüphane sekmesine aile paylaşımının dahil edilmesi de 13.4 Beta 5 sürümünün önemli özellikleri arasında yer alıyor.

Apple yeni güncellemesiyle memojilerde de yeniliğe gidecek. iOS 13.4 güncellemesinde yeni memojiler kullanıcılara sunulacak.