iOS 13.5 Beta ile virüs takibi ve maske değişikliği özellikleri

Apple geçtiğimiz haftalar iOS 13.4.5 Beta 2 sürümünü geliştiricilerin beğenisine sunmuştu. Şirket son aldığı bir kararla güncellemede değişikliğe gitti ve adını iOS 13.4.5 Beta 3 olarak değiştirdi.

iOS 13.4.5 Beta 3’te Koronavirüs Bildirimi

Apple yeni SDK sürümüne geçildiğini için 13.4.5’in adını değiştirdi. Apple ve Google ortaklığında hayata geçirilen Koronavirüs temas bildirimi iOS 13.4.5’e eklendi. Sağlık kurumlarında yetkili kişilerin erişim sağlayabileceği API üzerinden Covid – 19 virüsü bulaşan kişilerin temas ettiği kişiler bulunabilecek.

Bu sistem yeni özelliği telefonlarında aktif eden iki kişi bir araya geldiğinde akıllı telefonları Bluetooth ile iletişim kuruyor ve anonim bir şekilde kayıt alıyor. Bu kişilerden bir tanesinde Covid – 19 tespit edilmesi durumunda telefondan alınan bilgiler bir sunucuya aktarılıyor. Bu işlemin ardından şifrelenmiş verilerin çözümü yapılıyor ve bu kişinin temasta bulunduğu kişilere bilgi gönderiliyor.

Maske Takılması Halinde Face ID Yerine Şifre Ekranı Açılacak

Apple iOS 13.4.5 güncellemesine eklediği yeni bir özellikle kullanıcıların maske takmaları halinde Face ID almayacak. Maske takan kişiler için Face ID yerine direk olarak şifre ekranı açılacak.

Süper Lig’de son durum ne, izlediğin dizinin son bölümünde neler oldu… Tüm bunları ve daha fazlasını merak ediyorsan gündemi takip etmek için uygulamamızı hemen indir>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Haberport’un sıcak haberlerini her an görmek için, bizi Instagram’da takip etmeye başla. >>> Haberport İnstagram Hesabını Takip Et