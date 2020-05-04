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iOS 13.5 Beta ile virüs takibi ve maske değişikliği özellikleri

Apple iOS 13.5 Beta güncellemesine yeni özellikler ekledi. iOS 13.5 güncellemesine virüs takibi ve maske değişikliği özellikleri eklendi .

04 Mayıs 2020 Pazartesi 18:31
iOS 13.5 Beta ile virüs takibi ve maske değişikliği özellikleri

Apple geçtiğimiz haftalar iOS 13.4.5 Beta 2 sürümünü geliştiricilerin beğenisine sunmuştu. Şirket son aldığı bir kararla güncellemede değişikliğe gitti ve adını iOS 13.4.5 Beta 3 olarak değiştirdi.

iOS 13.4.5 Beta 3’te Koronavirüs Bildirimi

Apple yeni SDK sürümüne geçildiğini için 13.4.5’in adını değiştirdi. Apple ve Google ortaklığında hayata geçirilen Koronavirüs temas bildirimi iOS 13.4.5’e eklendi. Sağlık kurumlarında yetkili kişilerin erişim sağlayabileceği API üzerinden Covid – 19 virüsü bulaşan kişilerin temas ettiği kişiler bulunabilecek.

Bu sistem yeni özelliği telefonlarında aktif eden iki kişi bir araya geldiğinde akıllı telefonları Bluetooth ile iletişim kuruyor ve anonim bir şekilde kayıt alıyor. Bu kişilerden bir tanesinde Covid – 19 tespit edilmesi durumunda telefondan alınan bilgiler bir sunucuya aktarılıyor. Bu işlemin ardından şifrelenmiş verilerin çözümü yapılıyor ve bu kişinin temasta bulunduğu kişilere bilgi gönderiliyor.

Maske Takılması Halinde Face ID Yerine Şifre Ekranı Açılacak

Apple iOS 13.4.5 güncellemesine eklediği yeni bir özellikle kullanıcıların maske takmaları halinde Face ID almayacak. Maske takan kişiler için Face ID yerine direk olarak şifre ekranı açılacak.

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Son Güncelleme: 04.05.2020 18:31
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