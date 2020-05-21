iOS 13.5 güncellemesi özellikleri ve yenilikleri neler? iOS 13.5 güncellemesi yayınlandı!

Bir süredir beklenen iOS 13.5 güncellemesi yayınlandı. Kullanıcıların sorunlarının çözüldüğü ve yepyeni özelliklerin yer aldığı iOS 13.5 güncellemesi özellikleri ve yenilikleri neler merak ediliyor. İşte iOS 13.5 ile hayatımıza giren yenilikler.

iOS 13.5 güncellemesi özellikleri ve yenilikleri neler? iOS 13.5 güncellemesi yayınlandı!
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İphone kullanıcılarının bir süredir beklediği güncelleme sonunda geldi. En son 24 Mart’ta iOS 13.4 güncellemesi gelmiş, iOS 13.4.5 test aşamasındayken virüs nedeniyle SDK değişikliğine gidilerek iOS 13.5 sürümüne geçildi.

iOS 13.5, iPadOS 13.5 ve tvOS 13.4.5 güncellemesi çıktı

Yeni güncelleme ile koronavirüs nedeniyle yüz maskesi takan kişilerin Face ID sorunu gideriliyor ve telefon maske taktığınızı anlayarak şifre ekranına geçiş yapıyor. Ayrıca koronavirüs ile mücadele için Apple ve Google iş birliğinde geliştirilen ‘Maruz Kalma Bildirimi API’sı de kullanıma sunulacak.

Bu API ile korona virüs hastası bir kişinin temasta olduğu kişilerin tespit edilmesi kolaylaşacak. Bu özelliği telefonunda aktif duruma getiren iki kişi yan yana geldiğinde telefonları Bluetooth üzerinden bağlantı kuruyor. Bu kişilerden birinde virüs tespit edilmesi durumunda telefondan alınan veriler sunucuya yüklenerek, yakın zamanda temas kurduğu kişilere bildirim gönderiliyor.

Tüm bunların yanında FaceTime görüşmelerinde kullanıcıların yaşadığı konuşan kişinin karesinin büyümesi sorununu da engellenebiliyor. Ayarlar menüsünden bu özellik kapatılarak görüşme süresince herkesin aynı boyutta görülmesi sağlanıyor.

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Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2020, 15:21

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