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iOS 13.5 ne zaman çıkacak? Yeni iOS 13.5 özellikleri ile ilgili bilgiler

Uzun bir süredir güncelleme yapmayan İOS işletim sistemi güncelleme yapmaya hazırlanıyor. İOS kullanıcıları İOS 13.5 ne zaman çıkacak sorusunun yanıtını internet üzerinden araştırıyor. İşte İOS 13.5 özellikleri…

03 Mayıs 2020 Pazar 16:49
iOS 13.5 ne zaman çıkacak? Yeni iOS 13.5 özellikleri ile ilgili bilgiler

Apple yeni bir güncelleme geliştirdi. Yeni İOS 13.5 güncellemesiyle yeni özellikler gelecek. Beta sürümünün piyasaya sürüleceği için en çok merak edilen konulardan biri çıkış tarihi oldu. Konuyla ilgili sizler için gerekli araştırmaları yaptık.

İOS 13.5 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Bir süredir güncelleme yapmayan Apple, geçen hafta İOS 13.5 beta sürümünü tanıttı. Şimdilerde ise İOS 13.5 güncellemesinin özellikleri merak ediliyor. Yeni güncellemede koronavirüs ile alakalı birden fazla özellik mevcut. Yeni özelliklerin kullanımı Mayıs ayının ikinci ya da üçüncü haftasında gerçekleşecek.

Tabi ki belirtilen tarih, eğer beta sürümünde bir sorun çıkmazsa geçerli olacak. Apple bu süreçte önceki güncellemelere göre beta ile gerçek sürüm arasındaki süreyi kısa tutabilir. İOS 13.5 tarihiyle alakalı kullanıcılardan aşırı derecede büyük bir beklenti oluştu. Çünkü Apple hem uzun süredir güncelleme yapmıyor hem de İOS 13.5 yeni özellikleri dikkat çekiyor. İOS 13.5 yeni özellikleri arasında maske ile Face ID tanımlaması olacak. Artık maske takanlar da Face ID kullanabilecek.

İOS 13.5 özelliklerinden biri de Apple-Google ortaklığında geliştirilen koronavirüs bildirimleri olacak. FaceTime üzerinden yapılan grup konuşmalarda, konuşan kişinin görüntüsünü otomatik olarak ana ekranda büyüterek izleyebileceksiniz.

İOS 13.5 güncellemesiyle birlikte, güncellemenin destekleyeceği iPhone cihazlardaki güvenlik açıklarının da kapatılması bekleniyor. Bu güvenlik açıklarını da daha önce Google bulmuştu. Google tavsiyesi üzerine Apple yeni güvenlik önlemleri aldı.

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Son Güncelleme: 03.05.2020 16:49
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