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İOS 14 'de kullanıcılara müjde, yeni özellik geliyor

Apple iOS 14'de yapacağı yeni özellik ile Android tarafındaki Instant Apps'ın bir benzerini iOS'a getiriyor. Apple'ın iOS 14 ile kullanıcılara sunacağı yeni özellik ile uygulamaları AppStore'dan indirmenize gerek kalmayacak.

10 Nisan 2020 Cuma 16:28
İOS 14 'de kullanıcılara müjde, yeni özellik geliyor

Apple iOS 14'ü Haziran ayında düzenleyecek olan WWDC 2020 (Dünya Geliştiriciler Konferansı) etkinliğinde ilk kez kullanıcılarına sunmayı planlıyor. Tarihinde ilk kez online olarak internet üzerinden gerçekleştirilecek olan konferans, aynı zamanda iOS 14'ün yeniliklerinin de ilk kez sunulduğu yer olacak. Fakat her nasıl olduğu anlaşılamamış olsa da etkinlik günü gelmeden iOS 14'e erken erişim sağlayabilenler var ve iOS 14'ün bazı yeniliklerini erkenden paylaşıyorlar. Bu paylaşımlardan bir tanesi iOS 14'e erken erişim sağlamayı başaran 9toMac sitesi paylaştı. Sitenin paylaştığına göre depolama sorunu yaşayan iPhone kullanıcılarının tek çare olarak iOS 14'ü yüklemesi gerekebilir.

App Store'den indirmeden deneyimleyin
9to5Mac sitesi, iOS 14'ün Clips isimli yeni API'nda bir parça keşfetti. Bu parçanın ne işe yaradığı hakkında incelemelerine devam eden site, kullanıcıları sevindirecek bir sonuca ulaştı. Ulaşılan sonuca göre iPhone kullanıcıları, App Store'daki uygulamaları iPhone'larına yüklemeden deneyimleyebilecek.
 

Son Güncelleme: 10.04.2020 16:29
Anahtar Kelimeler:
Akıllı TelefonApp StoreTeknolojiAplleİOS14
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