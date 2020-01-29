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iOS'a 13.3.1 güncellemesi geldi! Yeni güncelleme ile iPhone'larda neler değişti?

Apple iOS 13.3.1 olan yeni güncellemesini kullanıcılarına sundu. Biz dizi iyileştirmelerin yapıldığı yeni güncellemede uygulamalarda görülen bir kaç sorunda ortadan kalkıyor.

29 Ocak 2020 Çarşamba 23:51
iOS'a 13.3.1 güncellemesi geldi! Yeni güncelleme ile iPhone'larda neler değişti?

Bir süredir iPhone kullanıcılarının merkal beklediği yeni güncelleme Apple tarafından yayımlandı. Bugün itibariyle kullanıcılarıyla buluşan İOS 13.3.1/iPadOS 13.3.1 güncellemesi ile birlikte çeşitli iyileştirmeler yapıldı ve uygulamalrad ortaya çıkan birçok sorun da ortadan kaldırıldı.

Ayrıca yeni güncelleme, iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max kullanıcılarına ultra geniş bant özelliğini kapatma opsiyonu sunuyor.

Yayınlanan son güncellemelere erişmek için Ayarlar> Genel> Yazılım Güncelleme'ye gidebilirsimiz. Apple ayrıca eski cihazlar için de yeni iOS 12.4.5 güncellemesi yayınladı.

Apple'ın iOS 13.3.1 güncellemesi ile birlikte yapılan iyileştirmeler ise şu şekilde sıralandı:

- Konum servislerinin U1 Ultra Geniş Bant çipi tarafından kullanımını denetleyen bir ayar ekler
- İletişim Sınırları’nda kişilerin Ekran Süresi parolasını girmeden eklenmesine izin veren bir sorunu giderir
- iPhone 11 veya iPhone 11 Pro ile çekilen Deep Fusion fotoğrafları düzenlenmeden önce anlık bir gecikmeye neden olan bir sorunu çözer
- "Uzaktaki Görüntüleri Yükle" ayarı etkisizleştirilmişken bile uzaktaki görüntülerin yüklenmesine neden olabilen bir Mail sorununu çözer
- Birden fazla geri alınmış diyalogun Mail’de görünmesine neden olabilen bir sorunu giderir
- FaceTime’ın geniş kamera yerine arkaya bakan ultra geniş kamerayı kullandığı bir sorunu ele alır
- Anında ilet bildirimlerinin Wi-Fi üzerinden teslim edilmesinin başarısız olduğu bir sorunu çözer
- Bazı araçlarda telefon araması yapıldığında sesin bozulmasına neden olabilen bir CarPlay sorununu ele alır
- HomePod için Hindistan İngilizcesi Siri sesi desteği ekler

OS 13.3.1 güncellemesi alan iPhone modelleri ise şöyle:


* iPhone 11 Pro Max
* iPhone 11 Pro
* iPhone 11

* iPhone XS Max
* iPhone XS
* iPhone XR
* iPhone X
* iPhone 8 Plus
* iPhone 8
* iPhone 7 Plus
* iPhone 7
* iPhone 6S Plus
* iPhone 6S
* iPhone SE
* iPod Touch (7.nesil)

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Appleıos Yeni Güncellemeıphone Güncelleme
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