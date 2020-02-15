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iPhone 12 çıkış tarihi belli oldu mu, ne zaman çıkacak? Iphone 12 fiyatı ne kadar olacak?

Apple iPhone 12 çıkkış tarihi belli oldu mu, ne zaman çıkacak ve iPhone 12 fiyatı ne kadar olacak sorularının yanıtı ortaya çıktı. İşte iPhone 12 satış fiyatları ve daha fazlası.

15 Şubat 2020 Cumartesi 14:12
iPhone 12 çıkış tarihi belli oldu mu, ne zaman çıkacak? Iphone 12 fiyatı ne kadar olacak?

2020 yılı sonu duyurulmasına kesin gözüyle bakılan iPhone 12 hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya başladı. Henüz tanıtımı yapılmamasına karşın Apple’a yakınlığıyla çok sayıda yazarın çıkacağını duyurduğu iPhone 12 fiyatına ilişkin dedikodular bulunmaktaydı. Bu bağlamda 5G’ye sahip olacak iPhone 12 fiyatının da artacağı iddia edilmekteydi.

iPhone 12 ne zaman çıkacak ve fiyatı ne kadar olacak?

Şuana kadar iPhone’lar hakkında yapmış olduğu paylaşımlarla dikkatleri çeken Ming-Chi Kuo, iPhone 12’lerin küçük bir fiyat farkıyla kullanıma sunulacağını duyurdu. iPhone 12 fiyatınn iPhone 11’den 50 dolar daha yüksek fiyatla satışa çıkacağını anlatan Kuo, iPhone 12’nin şuana kadar çıkarılan en gelişmiş iPhone olacağını belirtti. iPhone 11 699 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkmıştı ve iPhone 12’nin ise 750 dolar fiyatla satışa sunulması bekleniyor. Günümüzdeki kurla yeni iPhone’un Türkiye’de 8 bin TL fiyatla satışa çıkması öngörülüyor.

Son Güncelleme: 15.02.2020 14:12
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