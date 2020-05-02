iPhone 12 fiyatları ne kadar olacak? Fiyatlar sızdırıldı!

iPhone 12 fiyatları belli oldu. Bugüne kadar 999 dolardan ucuza OLED ekranlı iPhone satışı olmamıştı. Fakat yeni fiyatlar, herkesi şaşırtacak.

iPhone 12 serisi dört model ile alıcı karşısına çıkacak. Önceki fiyat paylaşımları doğru olan kaynak, iPhone 12 fiyatlarını açıkladı. iPhone 11 yerini 5.4 inçlik iPhone 12‘ye devredecek. iPhone 12’nin 6.1 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan serisi de olacak. Bunun yanında 6.1 inçlik Pro ve 6.7 inç ekrana sahip olan Pro Max da alıcının beğenisine sunulacak. Bu modellerin tamamının OLED ekran ve 5G olarak alıcının karşısına çıkması bekleniyor. Böylelikle iPhone LCD ekrana veda edecek.

iPhone 12 fiyatları şu şekilde:

– 5.4 inç iPhone 12: 649 dolar,

– 6.1 inç iPhone 12: 749 dolar,

– 6.1 inç iPhone 12 Pro: 999 dolar,

– 6,7 inç iPhone 12 Pro Max: 1099 dolar

5.4 inç ve 6.1 inçlik model telefonlar çift arka kamera olacakken 6.1 inçlik ve 6.7 inçlik modeller ise LiDAR tarayıcılı ve üç arka kameralı olacak.

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