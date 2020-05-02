İstanbul 15°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
383.399
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7631
EURO
7.7303

iPhone 12 fiyatları ne kadar olacak? Fiyatlar sızdırıldı!

iPhone 12 fiyatları sızdırıldı! iPhone 12 fiyatları ne kadar olacak diye soranlar için işte, yanıtı…

02 Mayıs 2020 Cumartesi 11:13
iPhone 12 fiyatları ne kadar olacak? Fiyatlar sızdırıldı!

iPhone 12 fiyatları belli oldu. Bugüne kadar 999 dolardan ucuza OLED ekranlı iPhone  satışı olmamıştı. Fakat yeni fiyatlar, herkesi şaşırtacak.

iPhone 12 serisi dört model ile alıcı karşısına çıkacak. Önceki fiyat paylaşımları doğru olan kaynak, iPhone 12 fiyatlarını açıkladı. iPhone 11 yerini 5.4 inçlik iPhone 12‘ye devredecek. iPhone 12’nin 6.1 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan serisi de olacak.  Bunun yanında 6.1 inçlik Pro ve 6.7 inç ekrana sahip olan Pro Max da alıcının beğenisine sunulacak. Bu modellerin tamamının OLED ekran ve 5G olarak alıcının karşısına çıkması bekleniyor. Böylelikle iPhone LCD ekrana veda edecek.

iPhone 12 fiyatları şu şekilde:

– 5.4 inç iPhone 12: 649 dolar,

– 6.1 inç iPhone 12: 749 dolar,

– 6.1 inç iPhone 12 Pro: 999 dolar,

– 6,7 inç iPhone 12 Pro Max: 1099 dolar

5.4 inç ve 6.1 inçlik model telefonlar çift arka kamera olacakken 6.1 inçlik ve 6.7 inçlik modeller ise LiDAR tarayıcılı ve üç arka kameralı olacak.

 

Merak ettiğin haberleri tüm ayrıntılarıyla Haberport mobil uygulamasını indirerek anında öğren! TIKLA İNDİR >>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Sosyal medya hesabını gazeten haline getirebilirsin! Haberport Twitter hesabını Takip Et, tüm gelişmeleri öğren. >>> Haberport'u Twitter'dan Takip Et

Son Güncelleme: 02.05.2020 11:13
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BMW, Hibrit Süper Otomobil Projesini Raf'a kaldırdı
BMW, Hibrit Süper Otomobil Projesini Raf'a kaldırdı
Google Meet canlı toplantı uygulaması zoom'a rakip olarak ücretsiz geliyor!
Google Meet canlı toplantı uygulaması zoom'a rakip olarak ücretsiz geliyor!
GTA'dan Müthiş fırsat, oyunu oyna $500.000 kazan
GTA'dan Müthiş fırsat, oyunu oyna $500.000 kazan
Bu fırsat kaçmaz Uplay'de 3 oyun ücretsiz oldu
Bu fırsat kaçmaz Uplay'de 3 oyun ücretsiz oldu
Dünya'nın 300 katı büyüklüğünde gezegen keşfedildi
Dünya'nın 300 katı büyüklüğünde gezegen keşfedildi
Apple Watch Series 6 sağlığımızı takip edecek
Apple Watch Series 6 sağlığımızı takip edecek

Popüler Haberler

Cinayet Süsü Netflix'e geldi mi? Cinayet Süsü nerede çekildi? Cinayet süsü filmi oyuncuları, konusu ve fragmanı
İş Bankası tüketici, taşıt ve konut kredi erteleme şartları ve faiz oranları
Sağlıklı sahur nasıl olmalıdır? Sahurda ne yenmelidir?
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz evleniyor iddiaları doğru mu? Düğün ne zaman olacak?
İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik ödeneğinden kimler yararlanacak? İşsizlik ödeneği başvuruları nasıl yapılır?
Garanti Bankası tüketici, taşıt ve konut kredi erteleme şartları ve faiz oranları
İş bankası 3 ay ertelemeli 60 ay vadeli düşük faizli 50 bin TL’ye varan bayram kredisi
Ubisoft Assassin’s Creed Valhalla fiyatı açıklandı
Emeklilere 3 maaş avans ve 10 maaş katına kadar kredi çekebilme fırsatı!
Cinayet Süsü filmi nasıl, film yorumları
Turkcell Ramazan 1 GB hediye internet kampanyası başvuru
Koronavirüs 6 ay geri ödemesiz temel ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? 10 bin TL, 7 bin 500 TL ve 5 bin 500 TL kredi tutarları kredi sorgulama ekranı
Kuzey Yıldızı İlk Aşk neden yok, neden yayınlanmadı? 18 Nisan Cumartesi Show Tv yayın akışı Kuzey Yıldızı yeni yayınlanmadı?
Türkiye'^de Netflixde en çok izlenen dizi sıralaması
Bireysel Temel destek kredisi başvuru koşulları nelerdir? 10.000 TL Başvurular devam ediyor mu?
Esnaflara 50.000 TL nefes kredisi başvuru koşulları ve geri ödeme şartları
Aşk 101 yeni sezon var mı? Aşk 101 2. sezon Netflix’te ne zaman yayınlanacak?
Google Meet nedir, özellikleri ve kullanımı nasıldır?
Survivor 2020 ne zaman final yapacak? Final tarihi belli oldu mu?
John Wick 4 filmi çıkacak mı? Filmden sevenlerine kötü haber var
Ramazan'da unutarak bişey yemek, içmek orucu bozar mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.