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İphone 9 Çin'de bir internet sitesinin vitrininde görücüye çıktı

Bir süredir Apple'ın iPhone 9 veya iPhone SE 2 adında küçük ekranlı yeni bir iPhone modelini tanıtacağı kulislerde konuşuluyor. Ancak henüz resmi bir duyuru gelmemişken, hatta Apple koronavirüs salgını nedeniyle lansmanın ertelenbileceği sinyalini vermişken, yeni model Çin'de bir internet sitesinde satışa sunuldu.

07 Nisan 2020 Salı 22:50
İphone 9 Çin'de bir internet sitesinin vitrininde görücüye çıktı

Bir taraftan Apple'ın eylül ayında piyasaya sürmeyi planladığı iPhone 12 serisi konuşulurken, bir taraftan da Apple bu seriyi piyasaya sürmeden  önce düşük fiyatlı bir telefon tanıtacağı konuşuluyor.  Yeni tanıtılacak olan telefonun adı iPhone 9 olarak tahmin edilse de, Apple'a yakın isimler bu  yeni telefonun adının  iPhone SE 2 olacağını idda ediyor.  

İphone 9 Çin'de bir internet sitesinin vitrininde görücüye çıktı

Tüm bu tartışmalara Apple henüz resmi bir açıklama yapmamışken Çin'de JD.com isimli bir alışveriş sitesinde iPhone 9 adıyla bir telefon satışa çıktı. Telefon, üzerinde kırmızı bir örtüyle satış sitesinde yer aldı.  Sitede cihazın sadece adı belirtilip, herhangi bir özelliğine yer verilmedi.  

Son Güncelleme: 07.04.2020 23:55
Anahtar Kelimeler:
AppleIPhone 9IPhone SE 2
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