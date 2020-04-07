İphone 9 Çin'de bir internet sitesinin vitrininde görücüye çıktı

Bir taraftan Apple'ın eylül ayında piyasaya sürmeyi planladığı iPhone 12 serisi konuşulurken, bir taraftan da Apple bu seriyi piyasaya sürmeden önce düşük fiyatlı bir telefon tanıtacağı konuşuluyor. Yeni tanıtılacak olan telefonun adı iPhone 9 olarak tahmin edilse de, Apple'a yakın isimler bu yeni telefonun adının iPhone SE 2 olacağını idda ediyor.

Tüm bu tartışmalara Apple henüz resmi bir açıklama yapmamışken Çin'de JD.com isimli bir alışveriş sitesinde iPhone 9 adıyla bir telefon satışa çıktı. Telefon, üzerinde kırmızı bir örtüyle satış sitesinde yer aldı. Sitede cihazın sadece adı belirtilip, herhangi bir özelliğine yer verilmedi.