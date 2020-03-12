iPhone 9 Koronavirüs nedeniyle görücüye çıkmayacak!



Şirket bu ay yapılması planlanan iPhone 9 zirvesi erteledi.

Koronavirüs salgınının küresel çapta bir tehdit haline gelmesiyle birlikte devletler, üst düzey önlemler alırken, şirketler de insanları bir araya getirecek tanıtım toplantılarını bir bir ertelemeye başladı. Bu kapsamda Apple'ın bu ay yapmayı planladığı ve aylar öncesinden belli olan etkinliği, virüs tehdidi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Bu etkinlikte iPhone 9 başta olmak üzere Air Pods Pro Lite ve bazı yeni cihazların duyurusu yapılması düşünülüyordu. ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın iPhone SE serisinin yeni modeli üzerinde çalıştığı bir süredir farklı kaynaklar tarafından öne sürülüyor. MacRumours'ta yer alan habere göre, piyasadaki iPhone modellerine kıyasla daha düşük bir fiyata sahip olacak olan modelin 31 Mart'ta tanıtılması planlanıyordu.

Ancak tanıtım tarihinin ertelenmesinin tek sebebi virüs değil. Şirket, aynı zamanda virüs nedeniyle Çin'de duran üretimin de faturasını ödüyor. Şirket, ürünlerini zamanında temin edemeyeceğinden yapılacak etkinliklerin sarktığını düşünülüyor.

Benzer şekilde Eylül ayında duyurusunun yapılması düşünülen iPhone 12'nin de daha geç bir tarihte yapılabileceği düşünülüyor. Ancak Apple, şimdilik konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınmayı tercih ediyor.