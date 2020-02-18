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iPhone 9, Mart ayı sonuda görücüye çıkıyor

Apple’ın üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefonun iPhone SE 2 veya iPhone 9 adını alması beklenirken cihazın Mart ayı sonunda tanıtımının yapılacağı iddia edildi.

18 Şubat 2020 Salı 23:12
iPhone 9, Mart ayı sonuda görücüye çıkıyor

ABD'li teknoloji devi Apple, üzerinde titizlikle çalıştığı yeni akıllı cihazının Mart ayı sonunda tanıtacağı iddiası teknoloji gündemine bomba gibi düştü. iPhone SE serisinin yeni modeli olan ve iPhone SE 2 veya iPhone 9 adını alması beklenen akıllı cihaz modelinin görücüye çıkacağı tarih 31 Mart olduğu iddia edildi.

MacRumours ajansından edinilen bilgilere göre, piyasadaki iPhone modellerine kıyasla daha düşük bir fiyata sahip olacak olan model 31 Mart'ta tanıtılacağı haberde yer alırken Apple'ın yeni bir iPhone SE konsepti ile iPhone SE'de yaşadığı başarıyı daha da yukarılara çekmek istediği kaydedildi.

İPhone 9'un 31 Mart tarihinde tanıtılacağını bildiren iphone-ticker.de siteside bir rapor paylaşarak raporda, iPhone 9 31 Mart'ta Apple'ın düzenleyeceği özel bir etkinlik ile tanıtılacağı belirtildi. Bu etkinlikte iPhone 9'un dışında Apple'ın oyun sistemi Apple Arcade gibi hizmetlere dair tanıtımlar yapılması bekleniyor.

Apple'ın ayrıca yeni model işlemci tarafından iPhone 11 serisine güç veren Apple A13 Bionic'i de tanıtacağı iddia edildi. 

İPHONE 9 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

iPhone SE 2'nin ya da iPhone 9, 4.7 inç ekrana sahip olan olacak ve 7/8 kasasına sığdırılmış bir cihaz üzerinde çalışıldı.  Cihazın donanım potansiyeli iPhone 7 ve iPhone 8'in ötesinde olmasının yanı sıra Apple A13 Bionic işlemcinin kullanılacağı ve iPhone 9'da güvenlik önlemi olarak ise Face ID değil Touch ID (parmak izi okuyucusu) kullanılacağı biliniyor. 

Anahtar Kelimeler:
Tanıtım TarihiTeknik özellikleriIPhone 9IPhone SE 2
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