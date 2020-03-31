iPhone 9 ne zaman piyasaya çıkacak

'ın uzun zamandır uygun fiyatlı birmodeli çıkaracağını duyurmasının ardından beklenen modelin ne zaman çıkacağı hakkında dedikodular çıkmaya başladı.Piyasalarda olması beklenen yeni iPhone 9 modelinin Mart ayı içerisinde kullanıcılarla tanışması bekleniyor. Tüm Dünya'da yaşanan koronavirüs'e bağlı olumsuzluklara rağmen Apple iPhone 9 için planlarını ertelemiş gibi görünmüyor.Bügün ortaya çıkan raporlara göre İphone 9 modelinin çıkış tarihiolması bekleniyor.Dünyaca ünlü perakende sitesi BestBuy tarafından doğrulanan haberde iPhone 9'un satışına 5 Nisanda başlanacak.