iPhone ailesinin en yeni üyesi iPhone SE 2020 görücüye çıktı

Apple'ın uzunca bir süredir çalıştığı en yeni iPhone modeli olan iPhone SE 2020'nin resmen tanıtımını gerçekleştirdi. Daha küçük bir ekran telefonu olarak iPhone olarak karşımıza çıkan yeni iPhone SE modelinin en çok merak edilen tarafı ise fiyatı ve teknik özellikleri oldu.

Apple'ın, Eylül ayında lansmanını yapmayı planladığı iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max hakkında çok fazla konuşurken Apple yeni bir bomba patlattı ve iPhone SE 2020 görücüye çıkardı. İkinci nesil telefon olarak piyasaya sürülecek olan iPhone SE'nin 4.7 inç Retina HD ekrana ev sahipliği yapan model Touch ID ile geleceği belirtildi.

Tasarım olarak iPhone 8 modeline çok benzeyen yeni iPhone SE, siyah, beyaz ve kırmızı olmak üzere 3 renk seçeneği ile gelecek. Günümüzdeki modern diğer telefonlardan oldukça küçük bir ekrana sahip olan cihaz, gücünü performans konusunda sınırları zorlayan Apple A13 Bionic işlemciden alıyor.

Önünde 7 megapiksel F2.2, arkasında tek bir 12 megapiksel F1.8 kamera yer alan cihazda, burada sadece insanlar üzerinde çalışan portre modu sunuyor. Telefonda ayrıca biyometrik güvenlik tarafında ikinci jenerasyonu Touch ID parmak izi sensörünü kullanılırken, IP67 sertifikasıyla suya ve toza karşı bir seviye dayanıklı olarak tasarlandı.

Qi kablosuz şarj desteğine de sahip olan telefon ayrıca 64 GB / 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleri sunuyor ve özellikle iPhone SE 2020, büyük telefon sevmeyenlerin memnun edebilecek izlenimi oluşturuyor.

Ekranın alt kısmında yer alan home tuşunda Touch ID teknolojisini de kullanan iPhone SE, 64, 128 ve 256 GB dahili depolama seçeneklerine de sahip. ƒ/1.8 diyafram açıklığına sahip 12 megapiksellik tek kamera sunan iPhone SE modeli, 5 kata kadar dijital zoom yapabiliyor.

iPhone SE modelinin 4K çözünürlüğünde 24, 30 ve 60 FPS video kaydı yapabildiğini de ekleyelim. Ön tarafta ise ƒ/2.2 diyafram açıklığına sahip 7 megapiksellik bir selfie kamerası kullanan iPhone SE, ön kamerası ile 1080 piksel çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor.

iPHONE SE TÜRKİYE FİYATI

iPhone SE 64 GB: 5 bin 299 TL

iPhone SE 128 GB: 5 bin 749 TL

iPhone SE 256 GB: 6 bin 599 TL

Yurt dışı fiyatları:

iPhone SE 64 GB: 399 dolar

iPhone SE 128 GB: 449 dolar

iPhone SE 256 GB: 549 dolar