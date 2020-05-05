İPhone arka ışık parlaklığı nasıl ayarlanır?

Bildiğiniz gibi akıllı telefonlarda birçok özellik mevcut. Bu özellikler genel olarak tüm telefonlarda bulunuyor. Bu özelliklerin amacı telefon sayesinde hayatımızı kolaylaştırmaktır. Söz konusu özelliklerden biri de el feneridir.
El feneri özelliği birçok noktada hayat kurtarıyor. Bu özelliğin kullanım yolları da farklılık gösteriyor. El fenerlerinin yoğunluğu da ayarlayabiliyoruz. Bunun için İOS ve Android işlemcili telefonlarda farklı yöntemler kullanılıyor.
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