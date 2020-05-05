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İPhone arka ışık parlaklığı nasıl ayarlanır?

İOS işlemcili İphone telefonlar ülkemizde en çok tercih edilen akıllı telefonlardandır. Akıllı telefonlara gelen güncellemeler sonucu bazı özelliklerin kullanımı değişebiliyor. Bu özelliklerden biri de arka ışık kullanımıdır. Kullanıcılar Iphone arka ışık parlaklığı nasıl ayarlanır merak ediyor. İşte Iphone arka ışık ayarlama yöntemleri…

05 Mayıs 2020 Salı 17:53
İPhone arka ışık parlaklığı nasıl ayarlanır?

Bildiğiniz gibi akıllı telefonlarda birçok özellik mevcut. Bu özellikler genel olarak tüm telefonlarda bulunuyor. Bu özelliklerin amacı telefon sayesinde hayatımızı kolaylaştırmaktır. Söz konusu özelliklerden biri de el feneridir.

El feneri özelliği birçok noktada hayat kurtarıyor. Bu özelliğin kullanım yolları da farklılık gösteriyor. El fenerlerinin yoğunluğu da ayarlayabiliyoruz. Bunun için İOS ve Android işlemcili telefonlarda farklı yöntemler kullanılıyor.

İOS işletim sistemine sahip Iphone telefonlar telefonun alt kısmında yukarı doğru kaydırıldığında el feneri simgesi gelecektir. Bu simgeye dokunduğunuzda feneri açabilirsiniz. Başka bir yöntem ise Ayarlar menüsünde yer alan denetim merkezine tıklayın. Ardından denetimleri özelleştir kısmına tıklayın. Son olarak el feneri kısmına uzun süre basın ve feneri açın. El feneri ayarını değiştirmek için ise el feneri simgesine uzun süre basın ve karşınıza çıkan ekrandaki çubuğu aşağı yukarı kaydırarak ışık yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz.

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Son Güncelleme: 05.05.2020 17:53
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