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iPhone batarya ömrü nasıl öğrenilir? İphone kalan batarya ömrü öğrenme

IPhone telefonlarda bataryalar telefonlara gömülü olduğu için değiştirme işlemi genellikle yapılamamaktadır. Hal böyle olunca pek çok IPhone kullanıcı telefonlarının batarya ömürlerini nasıl uzatacaklarını merak etmektedir. IPhone batarya ömrü nasıl öğrenilir ve IPhone kalan batarya ömrü öğrenme başlıklı haberler son zamanlarda en fazla araştırılan başlıklar arasında yerini almıştır. İşte IPhone batarya ömrü öğrenme yöntemleri.

19 Aralık 2019 Perşembe 14:49
iPhone batarya ömrü nasıl öğrenilir? İphone kalan batarya ömrü öğrenme

İPhone telefonlar ülkemizde çok fazla insanın kullandığı telefonlar markalarından bir tanesidir. Cep telefonları gibi teknolojik aletlerin fazlaca kullanıldığı günümüzde her işini mobil cihazlarından halletmek isteyen pek çok insan Apple marka telefon üreticisinin İPhone telefonlarını kullanıyor. Sık kullanımlara bağlı olarak ise telefonların bataryaları yavaş yavaş eski performansı sağlayamayarak daha çabuk boşalmaya başlıyor. İşte tam bu noktada Apple ürünleri yeni güncelleme sayesinde pil ömrünü uzatmaya yönelik çalışmalar yapıyor.

Pil ömrünü uzatabilmek için yapılması gerekenler şu şekildedir;

  • İlk olarak telefonunuzun parmak izi veya kilit kodu varsa giriş yapılarak telefon açılmalıdır.
  • Daha sonra menüye girilerek ayarlara tıklanmalıdır.
  • Ayarlar bölümünden pil seçeneği bulunduktan sonra burada bulunan pil yüzdesi, düşük güç modu, yüksek parlaklık ve pil sağlığı incelenmelidir.
  • Ardından bu bölümde bulunan pil sağlığı sekmesine tıklanmalıdır.
  • Burada açılan sayfa da maksimum kapasite yazan yerin karşısında bulunan yüzdelik dilim telefonunuzun batarya ömrünü göstermektedir.

iphone batarya

Apple marka telefonunuzun pil sağlığında yaşanan azalmalar telefonun size sunduğu en yüksek performans yeteneğini de azaltmış olacaktır. Bu durumun uzun vadede önüne geçmek için ise ayarlar bölümünde bulunan ekran parlaklık seviyesini otomatiğe alarak genellikle düşük parlaklık seviyelerinde kullanmak yararlı olacaktır. Ayrıca hareketli duvar kağıtları yerine sabit duvar kağıtları kullanmakta İPhone’nin pil ömrünü uzatacaktır. Bluetooth butonu kullanılmadığı zaman kapalı olmalı, Wi-fi aktif olduğu zaman mobil verinin kapalı olması da pil ömrünü uzun vadede olumlu etkileyecek seçeneklerden bir kaçıdır. Bu ve bunun günü küçük ama etkili yolları kullanarak pi ömrünü uzatabilirsiniz.

Son Güncelleme: 19.12.2019 14:49
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