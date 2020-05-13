iPhone kullandığı anlaşılan Xiaomi CEO'suna büyük tepki!

Akıllı telefon pazarına hızlı bir giriş yapan ve çok sayıda kullanıcıya ulaşan Xiaomi'nin hayranlarını üzen bir mesaj paylaşıldı. Şirketin CEO'su Lei Jun, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımında, normal gündelik hayatında iPhone kullandığı anlaşıldı. Görüntüler sosyal medyaya hızla yayılırken eleştirilen hedefinde kalan Jun, paylaşımını hemen kaldırdı.

Dünya genelinde kullanılan paylaşım sitesi Weibo'da kitap okumakla ilgili fotoğraflı bir paylaşım yapan Lei Jun, uygulamanın Twitter’dakine benzer bir şekilde, paylaşımın yapıldığı cihazın bilgisinin paylaşıma eklenmesi özelliğini hesaba katmadı ve kullanıcılara fena yakalandı. Xiaomi CEO’sunun gündelik hayatında kullandığı telefonun iPhone olduğu da ortaya çıkınca da olanlar oldu.

Xiaomi kullanıcılarını yoğun tepkisine neden olan bu olayın ardından, Xiaomi CEO'su Lei Jun, gelen eleştiriler üzerine iPhone ile yaptığı bu paylaşımını sildi ve Xiaomi Mi 10 Pro ile yeni bir paylaşım yaptı. Fakat; CEO’un attığı bu geri adıma karşın, Xiaomi markasını yakında takip eden bir çok kullanıcı, sosyal medya üzerinden büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını söylediler.



