iPhone lisanslı Oyun Kolu SteelSeries Nimbus'un tanıtımını yaptı

Bugün gelinen noktada bu söylentilerin hepsinin doğru ve yerinde olduğu anlaşıldı. Beklendiği üzere SteelSeries, iPhone’larla yüzde 100 uyumlu olarak çalışıyor Nimbus+ ismini verdiği oyun kolu modelini oyun severlere sundu. Bir önceki Nimbus modelinin üzerine ilave geliştirmeler yapılan ürün oldukça kullanışlı ve ergonomik gibi görünüyor.

ürün hakkında yapılan açıklamada SteelSeries “Özellikle Apple cihazlarında kullanıcılarına unutulmaz bir oyunculuk deneyimi sağlayacak gibi görünüyor, Nimbus+ modeliyle iPhone, iPad, iPod Touch, Mac ve Apple TV üzerinden oyunlarıda oynarmış gibi oynanabilmesi mümkün. Rahat ve kullanışlı tasarımı, ultra hızlı tepki veren butonları ve neredeyse hemen her Apple cihazıyla uyumlu çalışıyor olması sayesinde Nimbus+ oyun keyfinizi üst seviyelere çıkarmanızı sağlayacak” ifadeleri kullanıldı.

50 saat kesintisiz oyun oynanabiliyor

Yeni oyun kolu Nimbus+ modelinin öne çıkan özelliklerini incelediğimizde tıklanabilir joystik, yeni tetikleyiciler ve geliştirilmiş batarya ömrü dikkat çeken özelliklerin başında geliyor. Özellikle bir önceki modelle kıyaslandığında pil tarafından önemli geliştirme yapılmış. Öyle ki yeniden şarj etmek süresine kadar 50 saatten fazla süre boyunca Nimbus+ koluyla oyun oynayabilmeniz mümkün.

Fiyatına gelecek olursak SteelSeries Nimbus+ modelinin 70 dolara ABD’de satışa sunulacağını söylemek gerek. Bu haliyle ürün iOS cihazları için satın alabileceğiniz en pahalı oyun kolları listesinde üst sıralarda yer alıyor.