İPhone sahipleri dikkat! Apple eski cihazlarına para ödemesi yapıyor

Apple, 2017 yılında eski iPhone cihazlarını bilerek yavaşlatma işlemi uyguladığını kabul ettikten sonra hakkında dava açılmıştı. ABD'nin Kalifornia eyaletinde görülen mahkemede ise heyet karşı taraf ile uzlaşan Apple'a 500 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etti.

Karar, Bölge Hakimliği tarafından onaylanması halinde ise Apple’ın pil ömrünü uzatmak için uyguladığı İPhone 6 ve 7 serisindeki herhangi bir ürünü satın alan tüketicilere 25 dolar para ödeyecek. Mahkeme kararı doğrultusunda uzlaşma dosyasında adı geçen dava üyeleri ve avukatlara ise 1500 ila 3500 dolar arasında ödeme gerçekleşecek.

Uzlaşma kapsamında Apple'ın kasasından yaklaşık 310 milyon dolarlık bir para çıkacak. Eğer daha az kişi şikayette bulunulmuş olsaydı, kişilere yapılan ödeme miktarı daha da fazla olacağı belirtiliyor.

2017 yılında, bazı iPhone kullanıcıları iOS’in, cihazın pili yaşlandıkça işlemci hızını sınırlanması üzerine yeni batarya değişimi yaşamışlardı. Bu durum performansla ilgili olarak görülen sorunların önüne geçmiş ve pilin üzerinde daha az baskı uygulanmasına neden olmuştu. Aksi takdirde iPhone’un kendi kendine kapanıyordu.

KİMLER APPLE'DAN PARA ALABİLECEK

Mahkeme kararına göre, iOS 10.2.1 veya sonraki işletim sistemini çalıştıran iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus ve iPhone SE sahipleri Apple'dan geri ödemelerini talep edebilecekler. Ayrıca Aralık 2017 tarihinden önce iOS 11.2 veya sonraki sürümlerini yüklemiş olan iPhone 7 ve 7 Plus sahipleri de Apple'dan geri ödeme alabiliyorlar fakat burada tek sorunun Apple'ın yalnızca ABD'deki iPhone kullanıcılarına ödeme yapacağı olduğu öğrenildi.