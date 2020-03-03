betgram betgram setrabet

İstanbul 18°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
109730
ALTIN
318.991
DOLAR
6.2137
STERLİN
7.9370
EURO
6.9035

İPhone sahipleri dikkat! Apple eski cihazlarına para ödemesi yapıyor

ABD'de açılan dava karşılığında mahkeme heyeti Apple'a iPhone'ları bilerek yavaşlattığı için 500 milyon dolar ceza verdi. Karar, Bölge Hakimliği tarafından onaylandığında ise Apple iPhone başına 25 dolar ödeyecek.

03 Mart 2020 Salı 10:26
İPhone sahipleri dikkat! Apple eski cihazlarına para ödemesi yapıyor

Apple, 2017 yılında eski iPhone cihazlarını bilerek yavaşlatma işlemi uyguladığını kabul ettikten sonra hakkında dava açılmıştı. ABD'nin Kalifornia eyaletinde görülen mahkemede ise heyet karşı taraf ile uzlaşan Apple'a 500 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etti.

Karar, Bölge Hakimliği tarafından onaylanması halinde ise Apple’ın pil ömrünü uzatmak için uyguladığı İPhone 6 ve 7 serisindeki herhangi bir ürünü satın alan tüketicilere 25 dolar para ödeyecek. Mahkeme kararı doğrultusunda uzlaşma dosyasında adı geçen dava üyeleri ve avukatlara ise 1500 ila 3500 dolar arasında ödeme gerçekleşecek.

Uzlaşma kapsamında Apple'ın kasasından yaklaşık 310 milyon dolarlık bir para çıkacak. Eğer daha az kişi şikayette bulunulmuş olsaydı, kişilere yapılan ödeme miktarı daha da fazla olacağı belirtiliyor. 

2017 yılında, bazı iPhone kullanıcıları iOS’in, cihazın pili yaşlandıkça işlemci hızını sınırlanması üzerine yeni batarya değişimi yaşamışlardı. Bu durum performansla ilgili olarak görülen sorunların önüne geçmiş ve pilin üzerinde daha az baskı uygulanmasına neden olmuştu. Aksi takdirde iPhone’un kendi kendine kapanıyordu.

KİMLER APPLE'DAN PARA ALABİLECEK

Mahkeme kararına göre, iOS 10.2.1 veya sonraki işletim sistemini çalıştıran iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus ve iPhone SE sahipleri Apple'dan geri ödemelerini talep edebilecekler. Ayrıca Aralık 2017 tarihinden önce iOS 11.2 veya sonraki sürümlerini yüklemiş olan iPhone 7 ve 7 Plus sahipleri de Apple'dan geri ödeme alabiliyorlar fakat burada tek sorunun Apple'ın yalnızca ABD'deki iPhone kullanıcılarına ödeme yapacağı olduğu öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
AppleIPhonePara ödemesiEski Iphone
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tinder’a güvenlik önlemi olarak Panik Butonu geliyor!
Tinder’a güvenlik önlemi olarak Panik Butonu geliyor!
İstanbul Kart için akıllı telefon uygulaması! Akıllı telefonlar İstanbul kart gibi kullanılacak!
İstanbul Kart için akıllı telefon uygulaması! Akıllı telefonlar İstanbul kart gibi kullanılacak!
DNS Adresi Nedir ? Nasıl Değiştirilir ?
DNS Adresi Nedir ? Nasıl Değiştirilir ?
Facebook hesabım kendiliğinden birilerini otomatik takip ediyor, ne yapabilirim?
Facebook hesabım kendiliğinden birilerini otomatik takip ediyor, ne yapabilirim?
WhatsApp gelen fotoğrafları ve videoları otomatik kaydetmeyi kapatma işlemi
WhatsApp gelen fotoğrafları ve videoları otomatik kaydetmeyi kapatma işlemi
Facebook, Youtube ve Twitter'a sosyal medya kısıtlaması ne zaman kaldırılacak?
Facebook, Youtube ve Twitter'a sosyal medya kısıtlaması ne zaman kaldırılacak?

Popüler Haberler

2020 bebek bezi, mama yardımı ve çocuk parası yardımı nasıl alınır? Ödemeler ne zaman yapılır, kaç günde ödenir?
2020 erzak yardımı için nereye başvurulur, nasıl alınır? Erzak yardımı başvuru şartları ve işlemleri
2020 işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı ne kadar süre ile ödenir? Ayın kaçında yatar?
2020 Engelli raporu nasıl alınır? Engelli raporu için gerekli şartlar ve başvuru bilgileri
Hekimoğlu Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Aybars Kartal Özson hakkında bilgiler
Hekimoğlu Vahap Ergün kimdir? Gerçek adı nedir? Güven Kıraç hakkında bilgiler
A101 market 5 Mart – 12 Mart 2020 aktüel indirimli kampanya kataloğu
Survivor’da adaya katılan yeni yarışmacılar kimler oldu? Survivor 2020 adaya yeni gelen yarışmacılar
Kanalların yayın akışları 3 Mart Salı TV yayın akışları ortaya çıktı! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Hakmarda 3-16 Mart 2020 aktüel indirimli kampanya ürünleri listesi
Malazgirt Belediyesine köy korucusu alımı yapılacak! Başvuru şartları ve detaylar!
Fındık fiyatları ne kadar? 3 Mart 2020 Salı Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Ramo vuruluyor mu? Ramo’ya ne oluyor?
2020 Evde çalışarak internetten online para kazanma yöntemleri
Dünya Kadınlar Günü ne zamandır? Dünya kadınlar günü Mart'ın kaçında hangi güne denk geliyor?
Survivor yeni gelen Gizem Birdal kimdir? 2020 Survivor Gizem kimdir?
Bahar kalkanı haberleri videoları 2 mart 2020 Pazartesi
Survivor 2020 ünlüler ve gönüller takımlarına katılan yeni yarışmacılar kimler? isimleri ne?
Xiaomi 2020 MIUI 12 güncellemesi alacak telefon modelleri listesi belli oldu
S 400'ler aktif edilecek mi? S400'lerde son durum ne?
Survivor yarışmacıları para alıyor mu? Survivor 2020 yarışmacıları ne kadar maaş alıyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.