iPhone SE'nin Türkiye'deki satış fiyatı belli oldu! iPhone SE 2020 ne kadar?

64, 128 ve 256 GB depolama seçenekleri ile satışa sunulan cihaz, Apple'ın geçen yıl iPhone 11, iPhone Pro ve iPhone 11 Pro Max adında üç yeni telefonunundan sonra gelen uygun fiyatlı telefon olarak biliniyor. Şirket bugün bir sürpriz yaparak yeni telefonu Türkiye'de satışa çıkardı. cihazın en dikkat çeken özelliklerinden bir diğeri de 4,7 inch'lik küçük ekranı. Ekran çözünürlüğü ise, 1334x750 piksel.



Uzay grisi, gümüş ve kırmızı renk olma küzere 3 renk seçeneği olan yeni telefon, suya ve toz karşı hayli dayanıklı. Cihazın su direncinin 1 metre olduğu belirtildi. Gücünü Apple'ın A13 Bionic işlemcisinden alan yeni nesil iPhone SE'nin 3 GB RAM'e sahip olması, ekranının küçük olmasına rağmen gayet güçlü bir telefon olduğunu gösteriyor.

Cihazın 64, 128 ve 256 GB olmak üzere 3 farklı depolama seçeneği de mevcut. Video oynatma süresinin 13 saate kadar, ses çalma süresinin 40 saate kadar olduğu bildirilen yeni cihazın bu özellikleri iPhone8'e benzetildi. Yeni İPhone SE, 18W hızlı şarj adaptörüyle geliyor. 30 dakikada bataryasının yarısı şarj olan yeni cihaz, kablosuz şarj teknolojisini de destekliyor.

Apple Store üzerinden bugünden itibaren satın alınabilen yeni iPhone SE'nin modeline göre fiyatları şöyle:

64GB hafızalı iPhone SE: 5299TL

128GB hafızalı iPhone SE: 5749TL

256GB hafızalı iPhone SE: 6599TL

Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2020, 22:43