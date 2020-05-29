iPhone SE'nin Türkiye'deki satış fiyatı belli oldu! iPhone SE 2020 ne kadar?

Apple’ın yeni telefon modeli İPhone SE 2020'nin Türkiye satış fiyatı belli oldu. Uzun bir süredir Türkiye’deki fiyatı merakla beklenen iPhone SE nihayet satışa çıktı. iPhone SE 'nin en dikkat çeken özelliği, en son iPhone8'de kullanılan home tuşunun geri gelmesi oldu. İşte iPhone SE hakkında merak edilenler, özellikleri ve satış fiyatı.

iPhone SE'nin Türkiye'deki satış fiyatı belli oldu! iPhone SE 2020 ne kadar?
    Abone Ol:

64, 128 ve 256 GB depolama seçenekleri ile satışa sunulan cihaz, Apple'ın geçen yıl iPhone 11, iPhone Pro ve iPhone 11 Pro Max adında üç yeni telefonunundan sonra gelen uygun fiyatlı telefon olarak biliniyor.  Şirket bugün bir sürpriz yaparak yeni telefonu Türkiye'de satışa çıkardı.  cihazın en dikkat çeken özelliklerinden  bir diğeri de 4,7 inch'lik küçük ekranı.  Ekran çözünürlüğü ise, 1334x750 piksel.

iPhone SE'nin Türkiye'deki satış fiyatı belli oldu! iPhone SE 2020 ne kadar?
Uzay grisi, gümüş ve kırmızı renk olma küzere 3 renk seçeneği olan yeni telefon,  suya ve toz karşı hayli dayanıklı.  Cihazın su direncinin 1 metre olduğu belirtildi. Gücünü  Apple'ın A13 Bionic işlemcisinden alan yeni nesil iPhone SE'nin 3 GB RAM'e sahip olması, ekranının küçük olmasına rağmen gayet güçlü bir telefon olduğunu gösteriyor. 

iPhone SE'nin Türkiye'deki satış fiyatı belli oldu! iPhone SE 2020 ne kadar?
Cihazın 64, 128 ve 256 GB olmak üzere 3 farklı depolama seçeneği de  mevcut.  Video oynatma süresinin 13 saate kadar, ses çalma süresinin 40 saate kadar olduğu bildirilen yeni cihazın bu özellikleri iPhone8'e benzetildi. Yeni İPhone SE,  18W hızlı şarj adaptörüyle geliyor.  30 dakikada bataryasının yarısı şarj olan yeni cihaz, kablosuz şarj teknolojisini de destekliyor.

Apple Store üzerinden bugünden itibaren satın alınabilen yeni iPhone SE'nin modeline göre fiyatları şöyle: 
64GB hafızalı iPhone SE: 5299TL

128GB hafızalı iPhone SE: 5749TL

256GB hafızalı iPhone SE: 6599TL

Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2020, 22:43

YORUM EKLE
Gönder

Popüler Haberler

Sürekli engelli raporu nedir, nasıl alınır? Sürekli engelli raporu yenilemeye gerek var mı?
Cilt alt tonu nedir, nasıl belirlenir? Cilt alt ton çeşitleri
Uçak yolculuğunda bagajda izin verilen ve izin verilmeyen, taşınacak ve taşınmayacak eşya ve maddeler
Snapchat videoları masıl kaydedilir? Android cihazlarda Shanpchat video kayıt işlemleri
Hattımı farklı operatöre taşıdım mobil ödeme çalışmıyor hata veriyor
Hikaye, roman ve ders kitapları için alış veriş yapılabilecek siteler
Namaz vakti hatırlatıcı en iyi cep telefonu uygulamaları
Günlük Burç Yorumları 30 Mayıs 2020 Cumartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Katar iş fırsatları ve işçi alımı yapılan meslekler
Whatsapp bildirimler gelmiyor sorunu neden olur? Whatsapp bildirim sorunu çözüm önerileri
Netflix Dark 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Dark yeni sezon yayın tarihi ve fragmanı
Spor salonları ne zaman açılacak? Spor salonları için kısıtlamaların kaldırılacağı, hizmete açılış tarihi belli oldu mu?
PTT gişe ve büro görevlisi alımı ne zaman, hangi KPSS puan türüne göre yapılacak?
Günlük Burç Yorumları 28 Mayıs 2020 Perşembe Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Netflix The Old Guard ne zaman yayınlanacak? Film fragmanı ve yayın tarihi belli oldu!
Cep telefonu hattımda internet paketim var ama telefondan internete giremiyorum
Telefondan girilen siteleri nasıl temizlerim? Telefon web tarayıcı geçmişi temizleme
Kapatılan Instagram hesabını geri nasıl açılır? Instagram itiraz formu nasıl doldurulur? Instagram hesap kurtarma yöntemleri
Günlük Burç Yorumları 29 Mayıs 2020 Cuma Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
ISO uzantılı dosyalar nasıl açılır? ISO dosya uzantısı nedir? ISO dosyalarını açan yazılımlar
Teknosacell bakiye ve fatura sorgulama işlemleri