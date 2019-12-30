İsimden numara sorgulama işlemleri - Turkcell, Vodafone, Türk Telekom ve diğer operatörler isimden numara bulma, öğrenme

Turkcell, Vodafone, Türk Telekom ve diğer operatörler üzerinden resmi yollarla isimle numara sorgulama, bulma ve öğrenme işlemi yapabilirsiniz.
İsimle numara nasıl bulunur?
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanlar arasındaki mesafe iletişim için bir engel mahiyeti taşımamaktadır. Adını ve soyadını bildiğiniz bir kişinin cep telefonu numarasını çeşitli yöntemlerle öğrenebilmeniz mümkün.
Türk Telekom ile isimden numara bulma
Türk Telekom ile ismini bildiğiniz ancak numarasını bilmediğiniz kullanıcıların cep telefonu numarasını öğrenebileceğiniz bir sistem bulunmaktadır. ‘’Beyaz Sayfalar’’ ismi verilen bu uygulamayla; ad, soyad, il ve ilçe bililerini girerek isimle numara sorgulayabilirsiniz. Tamamen ücretsiz olarak sağlanan bu hizmeti kullanabilmeniz için aradığınız telefon numarasının TTREHBER’e kayıtlı olması gerekiyor. Aksi halde bilginizi verseniz dahi telefon numarasını öğrenmeniz söz konusu olamaz. Türk Telekom ile isimden numara öğrenebilmek için http://www.ttrehber.turktelekom.com.tr/ adresine giriş yapmanız gerekmektedir.
Vodafone isimden numara bulma
Turkcell isimden numara bulma
Turkcell, isimden numara öğrenme hizmeti veren operatörler arasında yer alıyor. İsimden numara öğrenme servisine ‘11832’’ numaralı hattı arayarak erişebilirsiniz. Yapacağınız işlemlerde dakikası için 1.6 TL ücret kesilmektedir. Mesajla veya isimle telefon numarası bulmak mümkün değildir. Bu servis üzerinden yalnızca Turkcell Rehbere kayıtlı olan numaralar sorgulanabilmektedir.
11880 isimden numara sorgulama
Operatör hizmetlerinin yanı sıra 11880 üzerinden de isimden numara sorgulanabilmektedir. 11880’in dakikası 1.97 TL üzerinden ücretlendirilir.
1188 isinden numara öğrenme
11818 telefon numarasını arayıp dakikası 2.98 TL’den ücretlendirilerek aradığınız numaraları bulabilirsiniz.
11833 isimden numara sorgulama
11833 ile dakikası için 7 TL ödeyerek numara sorgulama yapabilirsiniz.