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İsimden numara sorgulama işlemleri - Turkcell, Vodafone, Türk Telekom ve diğer operatörler isimden numara bulma, öğrenme

Operatörler ve opeatör dışı çağrı kurumları isimden numara sorgulama işlemleri yapılabilmesini sağlamaktadır. İşte Turkcell, Vodafone, Türk Telekom ve diğer operatörler isimden numara bulma ve öğrenme işlemlerine ilişkin takip etmeniz gereken adımları içeriğimizde derledik.

30 Aralık 2019 Pazartesi 12:49
İsimden numara sorgulama işlemleri - Turkcell, Vodafone, Türk Telekom ve diğer operatörler isimden numara bulma, öğrenme

Turkcell, Vodafone, Türk Telekom ve diğer operatörler üzerinden resmi yollarla isimle numara sorgulama, bulma ve öğrenme işlemi yapabilirsiniz.

İsimle numara nasıl bulunur?

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanlar arasındaki mesafe iletişim için bir engel mahiyeti taşımamaktadır. Adını ve soyadını bildiğiniz bir kişinin cep telefonu numarasını çeşitli yöntemlerle öğrenebilmeniz mümkün.

Türk Telekom ile isimden numara bulma

Türk Telekom ile ismini bildiğiniz ancak numarasını bilmediğiniz kullanıcıların cep telefonu numarasını öğrenebileceğiniz bir sistem bulunmaktadır. ‘’Beyaz Sayfalar’’ ismi verilen bu uygulamayla; ad, soyad, il ve ilçe bililerini girerek isimle numara sorgulayabilirsiniz. Tamamen ücretsiz olarak sağlanan bu hizmeti kullanabilmeniz için aradığınız telefon numarasının TTREHBER’e kayıtlı olması gerekiyor. Aksi halde bilginizi verseniz dahi telefon numarasını öğrenmeniz söz konusu olamaz. Türk Telekom ile isimden numara öğrenebilmek için http://www.ttrehber.turktelekom.com.tr/ adresine giriş yapmanız gerekmektedir.

Vodafone isimden numara bulma

Vodafone müşterileri ‘’118 42’’ hattını arayarak isim ve soyisim bilgileriyle cep telefonu numarasına erişebilmektedir. 11 842 hattıyla yapacağınız işlemlerde her bir dakika için 1.25 TL ücret ödemeniz gerekmektedir.

Turkcell isimden numara bulma

Turkcell, isimden numara öğrenme hizmeti veren operatörler arasında yer alıyor. İsimden numara öğrenme servisine ‘11832’’ numaralı hattı arayarak erişebilirsiniz. Yapacağınız işlemlerde dakikası için 1.6 TL ücret kesilmektedir. Mesajla veya isimle telefon numarası bulmak mümkün değildir. Bu servis üzerinden yalnızca Turkcell Rehbere kayıtlı olan numaralar sorgulanabilmektedir.

11880 isimden numara sorgulama

Operatör hizmetlerinin yanı sıra 11880 üzerinden de isimden numara sorgulanabilmektedir. 11880’in dakikası 1.97 TL üzerinden ücretlendirilir.

1188 isinden numara öğrenme

11818 telefon numarasını arayıp dakikası 2.98 TL’den ücretlendirilerek aradığınız numaraları bulabilirsiniz.

11833 isimden numara sorgulama

11833 ile dakikası için 7 TL ödeyerek numara sorgulama yapabilirsiniz.

Son Güncelleme: 30.12.2019 12:49
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