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İstanbul Kart için akıllı telefon uygulaması! Akıllı telefonlar İstanbul kart gibi kullanılacak!

İstanbul halkı için toplu taşımada kolaylık adı altında yapılan yeniliklere bir yenisi daha ekleniyor. Buna göre son yenilik Akıllı Telefonlar artık İstanbul Kart görevi görebilecek. İşte toplu taşıma yeniliği ile ilgili tüm merak edilenler.

02 Mart 2020 Pazartesi 16:41
İstanbul Kart için akıllı telefon uygulaması! Akıllı telefonlar İstanbul kart gibi kullanılacak!

Gelişen teknoloji devletin her kademesinde vatandaşlara daha kaliteli hizmetler verebilmek adına kullanılmaya çalışılıyor. Son olarak İstanbul’da toplu taşıma araçları için geçerli olan İstanbul Kart, artık akıllı telefonlar üzerinden de kullanılabilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan İstanbul Kart, İstanbul Kart Mobil adı altında oluşturulan uygulama ile kullanıma açılmaya hazırlanıyor. Bu yazılım ile birlikte amaçlanan ise akıllı telefonları İstanbul Kart olarak kullanılmasına olanak sağlamak olarak belirtiliyor.

İstanbul Kart kullanıcıları, artık yanlarında kart taşıma ya da kart kaybı ile uğraşmak zorunda kalmayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan düzenleme ile artık İstanbul Kart Mobil uygulaması sayesinde akılı telefonlardan İstanbul Kart kullanılabilecek.

İstanbul Kart Mobil nasıl kullanılır?

Bu uygulamayı kullanmak için öncelikle uygulama mağazasından uygulamanın indirilmesi gerekmektedir. daha sonra abonelerin izlemesi gereken adımlar şu şekildedir;

Birinci Adım

Google Play Store ya da App Store girilir

İkinci Adım

Uygulama mağazasından İstanbul kart Mobil bulunur ve cep telefonuna indirilir

Üçüncü Adım

Uygulama indirildikten sonra ikonuna tıklanarak uygulama açılır

Dördüncü Adım

Uygulama içerisinde yer alan “Kayıt Ol” butonuna tıklanır ve “Kullanıcı Ekle” bölümüne girilir.

Beşinci Adım

Açılan ekrandaki tüm bilgiler eksiksiz şekilde doldurulur ve en altta yer alan “Kullanıcı koşullarını okudum, onaylıyorum” yazan kutucuk işaretlenerek “Tamam” butonuna basılır.

Altıncı Adım

Kayıt yapılan cep telefonuna aktivasyon için SMs gönderilir. Bu aktivasyon kodu uygulama içerisinde yer alan bölüme yazılarak “Tamam” yazan butona tıklanarak kayıt işlemi tamamlanır.

Yedinci Adım

İstanbul kart mobil uygulaması yüklendikten sonra ana sayfa üzerinde yer alan “+” işaretine tıklayarak kart eklemek mümkündür.

Uygulamayı yükleyen ve İstanbul kartını mobil uygulamaya ekleyen İstanbullu vatandaşların en fazla 5 kart yükleme hakkı bulunmaktadır. Uygulamanın içerisine sadece İstanbul kart eklenebilir. Başka kartların eklenmesi henüz mümkün değildir. Ancak yapılan açıklamalara göre ilerleyen süreçte uygulamanın geliştirilmesi ve düzenlemesi yapılacaktır.

Akıllı telefonlara yüklenen İstanbul Kart nasıl kullanılır?

Akıllı telefonlara yüklenecek olan İstanbul Kart, İstanbul halkı için hem toplu taşıma araçlarında hem de müzelere giriş için kullanılabilecek. Banka kartı ile uygulamaya yükleme yapma hakkına sahip olan banka talimatları da verilebilir.

Banka kartlarından yapılan yüklemeler sonrasında kullanılabilir bakiye ile harcama yapmak mümkün olacak. Uygulamayı indiren İstanbullular toplu taşıma araçlarında uygulamayı açtıktan sonra ekrana göstererek ücretini ödeyebilir ve seyahatlerini yapabilirler.

İstanbul Kart Mobil uygulama bakiyesi nasıl sorgulanır?

İstanbul Kart Mobil uygulamasının kullanılabilmesi için gerekli olan en büyük özellik telefonda NFC’nin bulunması gerekmesidir. Buna göre sorgulama işlemi;

Birinci Adım

İstanbul kart uygulaması açılır.

İkinci Adım

Uygulamanın ana sayfasında sağ üst köşede bulunan ikona tıklanır.

Üçüncü Adım

İkona tıklandıktan sonra İstanbul kart içerisinde ne kadar bakiye kaldığı rahatlıkla görüntülenebilir.

İstanbul Kart Mobil uygulaması ne zaman aktif edilecek?

İstanbul Kart Mobil uygulaması İstanbul halkının toplu taşımalara binişini kolaylaştırmak için kullanılması planlanan bir sistemdir. Bu sistemin Mart ayı içerisinde erişime açılması beklenmektedir. İlk olarak pilot uygulama şeklinde başlayacak olan İstanbul Kart Mobil uygulaması geri dönüşler sayesinde son gelişmelerini göstererek tüm halk için kullanıma açılacaktır.

Hazırlanan İstanbul Kart Mobil uygulamasında indir – yükle – okut – geç anlayışı hakim olacaktır. Bu sayede tüm İstanbul halkı kartaa ihtiyaç duymadan akıllı telefonları ile birlikte şehir içi seyahatlerini gerçekleştirebilecektir. İstanbul Kart Mobil uygulamasının kısa sürede İstanbul halkı tarafından ilgi görmesi bekleniyor.

Son Güncelleme: 02.03.2020 16:41
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