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Jeff Bezos, Türk şirket Datarow'u satın aldı

Amazon'un sahibi Jeff Bezos, İstanbul merkezli Datarow'u satın alarak kendi bünyesine geçirdi.

21 Şubat 2020 Cuma 22:29
Jeff Bezos, Türk şirket Datarow'u satın aldı

Forbes dergisine göre 116 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin işadamı olarak bilinen Jeff Bazos'un şirketi Amazon, Türkiye merkezli Datarow'u satın aldı. İstanbul merkezli olan Datarow, gerçekleşen satışın ardından Amazun'un bünyesi altına geçmiş oldu.

Yazılım ve depolama amaçlı bir kaç Türk girişimci tarafından kurulan Datarow'un merkezi İstanbul'da bulunuyordu. 2017 yılında kurulan şirketin kurucu ortakları ise Can Abacıgil ve Eren Baydemir'di.

Amazon ile anlaşma sağlayan Datarow, işlemler tamamlandıktan sonra gerçekleşen satış işlemini internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurdu. Buna göre Datarow Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos'un şirket bünyesine dahil olmuş oldu.

Son Güncelleme: 21.02.2020 22:39
Anahtar Kelimeler:
AmazonJeff BazosDatarow
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