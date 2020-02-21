Jeff Bezos, Türk şirket Datarow'u satın aldı

Forbes dergisine göre 116 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin işadamı olarak bilinen Jeff Bazos'un şirketi Amazon, Türkiye merkezli Datarow'u satın aldı. İstanbul merkezli olan Datarow, gerçekleşen satışın ardından Amazun'un bünyesi altına geçmiş oldu.
Amazon ile anlaşma sağlayan Datarow, işlemler tamamlandıktan sonra gerçekleşen satış işlemini internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurdu. Buna göre Datarow Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos'un şirket bünyesine dahil olmuş oldu.
Son Güncelleme: 21.02.2020 22:39