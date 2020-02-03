Kayseri'de ilk e spor kulübü açılıyor

Son yılların en fazla ilgi göre sporlarından e-spor ile ilgili bir gelişme yaşandı. Kayseri’de ilk e-spor kulübü Kayseri’de açılıyor. Kayseri Melikgazi Belediyesi, intenet üzerinden oynanan oyunlar üzerine kurulu e-spor külünü açıyor.
Bu takımda 16 yaş ve üzerinde sporcuların yer alabileceğini aktaran Palancıoğlu, “çocuklarımız intenette çok zaman harcıyor. Çocuklarımızı doğru yönlendirmek için çalışmalar yapıyoruz. Belediyemizin kuracağı ortamda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi farklı takımların kurmuş olduğu e-spor kulübü gibi kulüp oluşturacağız. Burada çeşitli müsabakalar yapacağız. Kayseri’de ki ilk e-spor takımında yer almak istiyorsanız sizleri de aramızda görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.