Kayseri'de ilk e spor kulübü açılıyor

Son yılların en fazla ilgi göre sporlarından e-spor ile ilgili bir gelişme yaşandı. Kayseri’de ilk e-spor kulübü Kayseri’de açılıyor. Kayseri Melikgazi Belediyesi, intenet üzerinden oynanan oyunlar üzerine kurulu e-spor külünü açıyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, spora ve sporcuya değer verdiklerini ve gençleri spora yönlendirmek istediklerini belirtti. Geçtiğimiz günlerde sporla ilgili bir lise kurulacağını açıklayan Palancıoğlu, “farklı alanlarda gençlerimize farklılıkları yaşatacağız. Melikgazi Belediyesi olarak e-spor takımı kuruyoruz. E-spor online oyunlar üzerine kurulu bir spor dalı. Diğer sporlardaki gibi hem fiziksel hem de zihinsel çaba ve beceri gerektiriyor” dedi.

Bu takımda 16 yaş ve üzerinde sporcuların yer alabileceğini aktaran Palancıoğlu, “çocuklarımız intenette çok zaman harcıyor. Çocuklarımızı doğru yönlendirmek için çalışmalar yapıyoruz. Belediyemizin kuracağı ortamda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi farklı takımların kurmuş olduğu e-spor kulübü gibi kulüp oluşturacağız. Burada çeşitli müsabakalar yapacağız. Kayseri’de ki ilk e-spor takımında yer almak istiyorsanız sizleri de aramızda görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.