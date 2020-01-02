Kırmızı renkli Apple Watch geliyor!

Apple akıllı saat serisine bir yenisini daha ekliyor. Apple serisinin beşincisi Apple Watch Series 5’i üç ay önce tanıtmıştı. Tanıtımda Always On ve birçok özelliğiyle büyük beğeni toplamıştı. Apple ayrıca müşterilerine yeni renk seçeneklerini de sundu.

Kırmızı Apple Watch tasarımı ile karşınızda

İphone modelleri yıllardır bilinen Product (RED) kampanyasına Apple Watch 5’te dahil edilecek. Saatin tasarımında önce renginden bahsedelim.

Kırmızı renkte olan tüm RED ürünleri AIDS ile mücadeleye katkı veriyor. RED ile ortaklığıyla elde edilen gelirin hepsi Sahraaltı Afrika’da yürütülen HIV/AIDS programlarının finans kaynağı olarak kullanılıyor.

Apple veri tabanında kısa süre içinde Kırmızı Apple Watch, Fransız bir site olan WatchGeneration tarafından belirlendi. Saatin gövdesinde soluk kırmızı bir rengin hakim olduğu görülüyor.

Apple ayrıca standart ve kırmızı modellerin arasında hiçbir fiyat farkı olamayacağını açıkladı. Bunun yanı sıra Apple, RED cihazları ilkbaharda piyasaya sürülüyor. Apple şuanda kablosuz kulaklık ve akıllı saat satışlarında zirvede bulunuyor. Apple’ın kırmızı renk seçeneğiyle daha da yüksek satışlara ulaşması bekleniyor.