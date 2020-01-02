İstanbul
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
114425
ALTIN
290.185
DOLAR
5.9215
STERLİN
7.8905
EURO
6.6430

Kırmızı renkli Apple Watch geliyor!

Apple geçtiğimiz aylarda Watch Series 5’i tanıtmıştı. Apple yaptığı tanıtımda müşterilerine yeni renk seçenekleri sundu. Merakla beklenen kırmızı renkli Apple Watch geliyor. Detaylar haberimizde.

02 Ocak 2020 Perşembe 02:25
Kırmızı renkli Apple Watch geliyor!

Apple akıllı saat serisine bir yenisini daha ekliyor. Apple serisinin beşincisi Apple Watch Series 5’i üç ay önce tanıtmıştı. Tanıtımda Always On ve birçok özelliğiyle büyük beğeni toplamıştı. Apple ayrıca müşterilerine yeni renk seçeneklerini de sundu.

İphone modelleri yıllardır bilinen Product (RED) kampanyasına Apple Watch 5’te dahil edilecek. Saatin tasarımında önce renginden bahsedelim.

Kırmızı Apple Watch tasarımı ile karşınızda

Kırmızı renkte olan tüm RED ürünleri AIDS ile mücadeleye katkı veriyor. RED ile ortaklığıyla elde edilen gelirin hepsi Sahraaltı Afrika’da yürütülen HIV/AIDS programlarının finans kaynağı olarak kullanılıyor.

Apple veri tabanında kısa süre içinde Kırmızı Apple Watch, Fransız bir site olan WatchGeneration tarafından belirlendi. Saatin gövdesinde soluk kırmızı bir rengin hakim olduğu görülüyor.

Apple ayrıca standart ve kırmızı modellerin arasında hiçbir fiyat farkı olamayacağını açıkladı. Bunun yanı sıra Apple, RED cihazları ilkbaharda piyasaya sürülüyor. Apple şuanda kablosuz kulaklık ve akıllı saat satışlarında zirvede bulunuyor. Apple’ın kırmızı renk seçeneğiyle daha da yüksek satışlara ulaşması bekleniyor.

Son Güncelleme: 02.01.2020 02:25
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yerli otomobilin adı ne olacak? Yerli otomobil ne zaman seri üretime başlayacak?
Yerli otomobilin adı ne olacak? Yerli otomobil ne zaman seri üretime başlayacak?
Yerli otomobil logosu ile ilgili ilk ipucu geldi
Yerli otomobil logosu ile ilgili ilk ipucu geldi
Yerli otomobil ön siparişi nasıl verilir?
Yerli otomobil ön siparişi nasıl verilir?
Yerli otomobil tüm özellikleri ile tanıtıldı
Yerli otomobil tüm özellikleri ile tanıtıldı
Akbank Iphone modellerine için sıfır faizli cep telefonu kredisi kampanyası
Akbank Iphone modellerine için sıfır faizli cep telefonu kredisi kampanyası
Yerli otomobilin nerede ve saat kaçta tanıtılacak? Yerli otomobil logosunun anlamı nedir?
Yerli otomobilin nerede ve saat kaçta tanıtılacak? Yerli otomobil logosunun anlamı nedir?

Popüler Haberler

Hercai yeni bölüm neden yok, neden yayınlanmıyor? 3 Ocak ve 10 Ocak Hercai yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Yemekteyiz yarışması Semra neden yok? TV8 Yemekteyiz Semra diskalifiye mi oldu, yarışmadan ayrıldı mı?
Hekimoğlu Ateş neden topallayarak yürüyor?
2020 sözleşmeli er başvuru şartları nelerdir?
Kentsel dönüşüm kira yardımı ne zaman belli olacak? 2020 Kentsel dönüşüm kira yardım miktarı
Alef dizisi 1.tanıtım fragmanı yayınlandı!
Ya İstiklal Ya Ölüm'de Atatürk rolünü kim oynayacak?
2020 TÜVTÜRK Araç muayenesi yeni zamlı ücret tarifesi açıklandı
2020’de sigaraya zam yapılacak mı?
Vuslat yeni bölüm var mı? Vuslat 6 Ocak 2020 Pazartesi neden yok, yeni bölüm ne zaman?
Kim Milyoner Olmak İster programında adı geçen David Grundman kimdir? David Grundman neden vefat etti?
Emekli olunca ne kadar emekli maaşı alırım? Emeklilik maaşı hesaplama işlemleri
Ustalık belgesi nereden, nasıl alınır?
Zencefil, ıhlamur, adaçayı, papatya, kiraz sapı bitki çayları neye iyi gelir, faydaları nelerdir?
CİMER nedir? CİMER ne işe yarar? CİMER cevap verme süresi
2020 Doğalgaz abone bağlantı bedeline zam yapıldı! 2020 Doğalgaz abone bağlantı bedelleri
2020 zamlı pasaport harç ücretleri ne kadardır?
2020 Gürültü kirliliği ve yere çöp atma cezalarında artış!
Tutunamayanlar dizisi 1. bölüm ilk tanıtım fragmanı yayınlandı
2020 MasterChef Türkiye yeni sezon ne zaman başlayacak?
2020 takviminde kaç gün resmi tatil var?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.