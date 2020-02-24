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KKTC Yüzde 100 elektrikli yerli otomobili Günsel tanıttı

Son zamanlarda elektrikli yeni araçlar piyasada yerini almaktadır. Bu araçlardan bir tanesi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yerli aracı Günsel oldu. KKTC, Yüzde 100 elektrikli yerli otomobili Günsel’i tanıttı!

24 Şubat 2020 Pazartesi 14:42
KKTC Yüzde 100 elektrikli yerli otomobili Günsel tanıttı

Günümüzde elektrikli arabalar teknolojinin gelişmesiyle birlikte piyasada yerini almaktadır. Bu araçlar, çevreye duyarlı olduğundan oldukça ilgi çekmektedir. Ülkemizde geçtiğimiz günlerde elektrikli yerli otomobil TOGG tanıtılmıştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yerli otomobili Günsel’in tanıtımını yaptı. Yüzde 100 elektrikli olan araç, özellikleri ile dikkat çekiyor.

KKTC, yerli otomobili Günsel’i tanıttı

KKTC’nin elektrikli yerli otomobili Günsel B9, ilk olarak 2016 yılında karşımıza çıkmıştı. Bugün gerçekleştirilen tanıtım ile birlikte, aracın üretime başlanacağı bildirildi. 2021 yılına kadar yıllık 2 bin seri araç üretimi hedeflenirken, bu üretimin 2025 yılında yıllık 20 bine ulaşması beklenmekte. Aracın tanıtımında, B9 modeli haricinde SUV modeli olacak J9‘un haberi de duyuruldu. KKTC’nin ilk yerli aracı, 109 mühendisin 10 yıl süren çalışmaları sonucunda üretime hazır hale geldi.

Günsel B9, ikinci seviye otonom sürüşe hazır olarak üretimi gerçekleşecek. Yazılım kontrolleri ile birlikte, sürüş istatistiklerine göre kullanıcıların sigorta primleri düşecek. Kurallara uyan ve trafikte daha sakin tutum sergileyen kullanıcılar daha az para ödeyecek. Bu şekilde de kullanıcıların, trafik kurallarına uyması teşvikleşecek.

KKTC’nin yerli aracının motor gücü ise 187 beygir. 140 kilowatt güç sağlayan bu motor ile 350 kilometre sürüş menzili sağlanmış halde. 8 saniyede 100 kilometreye ulaşan aracın maksimum hızı ise saatte 170 kilometre olarak belirtildi. 4 kişilik bir araba olan Günsel B9, toplamda 10.936 parçadan oluşmakta. Aracın içerisinde bulunan ekranlar ise tamamen özelleştirilebilir olarak geliştirildiği duyuruldu.

İşsizlik oranı düşecek

Aracın geliştirilmesi ve üretimi için kurulan fabrika ile birlikte, ülkede yüzde 19 olan işsizlik oranında düşme yaşanması bekleniyor. Firmanın söylediklerine göre Günsel B9, 300 bin kilometreden sonra bile pil kapasitesini yüzde 90’ın üzerinde koruyabilecek. Aracın frenleme sistemi rejeneratif olarak üretilmiştir. Bu şekilde de araç, fren yaparken aynı zamanda da elektrik üretecek.

İlerleyen yıllarda aracın, iki kapılı B9’un haricinde aile otomobili olarak nitelendirilen 4 kapılı J9 SUV modeli de üretilecek. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, konuyla ilgili açıklama yaparak “Elektrikli araçlarda yeni bir jenerasyon başlatmayı planlıyoruz” diye ifade etti.

‘’ Biz başarılıyız’’

Başbakan Ersin Tatar, aracın tanıtımının yapıldığı gecede yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bugüne kadar büyük büyük isimler, büyük kahramanlar yetiştirdik. Herkes kabul etmelidir ki, mücadele yıllarından bu yana sürekli çalışan, didinen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için çalışan Suat Günsel de bu kahramanlardan biridir. Doğu Akdeniz’de Kıbrıs’ımız için çok fazla olumsuzluklardan bahsedilmektedir. Bugün burada imza atılan başarı öyküsü olumsuz konuşanları mahcup etmiştir. Çünkü biz başarılıyız, ülkesine sahip çıkan, mükemmeliyete inanan, yeteneğe sahip başarılı bir milletin başarılı evlatlarıyız. İşte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti! Bugün tarihe tanıklık ediyoruz. Günsel, ülkemiz ihracatına, istihdamına, ekonomisine, kalkınmasına büyük bir katkı yapacak. Bu büyük başarıya imza atan Günsel Ailesine teşekkür ediyorum.

Son Güncelleme: 24.02.2020 14:42
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