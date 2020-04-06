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Koronavirüs Nokia'ya geri adım attırdı

Geçtiğimiz günlerde yeni iki modelin tanıtımını yapacağını duyuran Nokia'da, tanıtımların Koronavirüs tehditi nedeni ile ertelendiği duyuruldu.

06 Nisan 2020 Pazartesi 22:16
Koronavirüs Nokia'ya geri adım attırdı

Yeni akıllı telefonlarını piyasaya sürmek için hazırlıklarını yapan ve akıllı telefon pazarındaki yerini yükseltmek isteyen Nokia, geçtiğimiz günlerde ilk 5G telefonu Nokia 8.3 5G'yi tanıtmıştı. Nokia 8.3 5G modeli ile birlikte bir diğer model Nokia 1.3 tanıtımı yapılmıştı. Uzun zamandır sessizliğini koruyan ve piyasaya dönerek akıllı telefon pazarındaki yerini yukseltmek isteyen Nokianın, yeni amiral gemisini tanıtması bekleniyordu.Nokia’nın yeni amiral gemisinin isminin 2019’de yayınlanan Nokia PureView’dan yola çıkarak Nokia PureView 9.2 olacağını gösteriyordu. Nokia PureView 9.2’nin 2020’nin ilk yarısının sonunda piyasada olacağı da gelen bilgiler arasındaydı. 

Nokia PureView 9.3 ile ilgili ortaya çıkan bir diğer haber ise tanıtımın yapılacak tarihi ile ilgili. PureView’ın 2020’nin ilk yarısının sonunda tanıtılacağını gösteriyordu. Ancak bugün ortaya çıkan bir bilgi, amiral gemisinin 2020’nin ikinci yarısının ortasında tanıtılacağını gösteriyor. 

Koronavirüs Nokia'ya geri adım attırdı

Son Güncelleme: 06.04.2020 22:16
Anahtar Kelimeler:
TanıtımNakiaAmiral Gemisi
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