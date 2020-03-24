İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
87373
ALTIN
332.759
DOLAR
6.5265
STERLİN
7.6177
EURO
7.0558

Koronavirüsün bazı semptonlarını tespit eden akıllı yüzük geliştirildi

Tehdidi altında olduğumuz koronavirüsü salgını karşısında teknoloji de virüsle savaş vermek için hayat kurtarıcı ürünler geliştirmek için çalışmalarını hızlandırıyor. Son olarak, koronavirüsün bazı semptonlarını tespit eden ve kullanıcıya erken uyarı sinyali gönderen yüzük üretiliyor.

24 Mart 2020 Salı 12:01
Koronavirüsün bazı semptonlarını tespit eden akıllı yüzük geliştirildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgına karşı bilim insanları çareler aramak için çalışmalrını hızlandırırken teknoloji alanları da bu çalışmalara destek vermek için kolları sıvadı. Bu kapsamda geliştirilen akıllı bir yüzük ise virüsün bir insanda olup olmadığını erken zamanda anlayarak sahibine uyarıyor.

Koronavirüsünde erken tanı ve başka insanlara temas olmaması hayati bir önem taşıdığını söyleyen uzmanların tavsiyelerine karşı geliştirilen ve kullanıcıların kendilerinde virüs olabilme ihtimaline karşı uyaran bu yüzük vücut ısısını kontrol ederek stabil tutulmasına yardımcı oluyor. Yüzük, IPhone ile entegre çalışıyor ve ateş anormal seviye çıktığında sahibine haber veriyor.

Oura Rings isimli irketin CEO'su Petri Hollmen, geliştirdikleri yüzük parmağındayken uyarı aldığını ve zaman kaybetmeden hastaneye gittiğini söyledi ve yapılan tahlillerde kendisinde koronavirüs tespiti konulduğunu belirtti. Hollmen, vücut ısısındaki anormalliği yüzüğün fark ettiğini ve artışın analiz edip kendisini uyardığını ve bu sayede kontrole gittiğini aktardı.

Şirket, geliştirdikleri yüzüğü 150 bin kişiye dağıtarak sağlık bilgilerini anbean paylaşmalarını isterken, yüzüğün gerçekten ne kadar doğru ölçümleme yaptığının test edilmesi gerekiyor. Akıllı yüzüğün satış fiyatının 299 dolar (1.953 TL) olduğu öğrenilirken şirket yüzüğün özellikle hastanede çalışan personeller için düşünüldüğünü ve böylelikle virüsün riskiyle yüz yüze çalışanlara virüs konusunda erken uyarı sistemi olarak görev görev alacağını düşündükleri belirtiliyor.
 

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsüTespitAkıllı Yüzük
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Microsoft gerçek zamanlı covid-19 (Coronavirus) haritası yayınladı
Microsoft gerçek zamanlı covid-19 (Coronavirus) haritası yayınladı
Epic Game'den 'EvdeKal' hareketine yeni bir destek; 160 tl'lik iki oyun ücretsiz!
Epic Game'den 'EvdeKal' hareketine yeni bir destek; 160 tl'lik iki oyun ücretsiz!
BTK'dan internet sağlayıcılarına acil durumlarda yavaşlatma hakkı tanıdı
BTK'dan internet sağlayıcılarına acil durumlarda yavaşlatma hakkı tanıdı
Dünya Sağlık Örgütü öncülüğünde koronavirüs WhatsApp hattı kuruldu
Dünya Sağlık Örgütü öncülüğünde koronavirüs WhatsApp hattı kuruldu
Netflix ve YouTube'dan üzücü haber! Yayın kalitesi düşürülecek
Netflix ve YouTube'dan üzücü haber! Yayın kalitesi düşürülecek
Güncellenen MacBook Air 2020'nin tanıtımı sessiz sedasız yapıldı
Güncellenen MacBook Air 2020'nin tanıtımı sessiz sedasız yapıldı

Popüler Haberler

Tüm marketlerin açılış kapanış saatleri değişti! Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerin yeni çalışma ve mesai saatleri!
Eba.gov.tr eğitim ağı neden açılmıyor? EBA'ya neden giriş yapamıyorum?
Şok market 25 Mart – 1 Nisan 2020 haftanın indirimleri kataloğu
24 Mart 2020 Salı ATV, Kanal D, FOX TV, Star TV, TV8, TRT 1 ve Show TV yayın akışları ortaya çıktı. İşte kanalların güncel yayın akışı
Etil alkol nedir? Etil alkol kullanım alanları ve özellikleri
Öğrenci özürlü ve özürsüz toplam devamsızlık hakkı kaç gündür? Lise ve ilk öğretim devamsızlık süreleri
Doya Doya yeni yarışmacısı Moda Mira Muhtarzade kimdir? Mira Muhtarzade hakkında bilgiler
E-Devlet ile ücretsiz kredi notu sorgulama
Doğduğun Ev Kaderindir 25 Mart yeni bölüm neden yok, dizi bitti mi? Tv8 Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Kredi ödemelerini erteleyen ve öteleyen bankalar hangileridir?
Yanak estetiği nedir? 2020 Yanak estetiği fiyatları
Ece Erken Söylemezsem Olmaz'da neden yok? Kovuldu mu? Beyaz Tv Ece Erken istifa mı etti?
e-Devlet şifresi alma ve yenileme işlemleri nasıl yapılır?
YKS 2020 sınavı ertelendi mi? ÖSYM YKS sınav tarihinde değişiklik olacak mı?
Ziraat Bankası konut kredisi borçlarını kaç ay erteliyor?
Denizbank krediler için anapara, faiz ve taksit ödemelerinde 3 ay erteleme yapacak!
2020 emlak vergisi ne zaman ödenecek? Emlak vergisi nasıl sorgulanır?
Benim Adım Melek Adnan öldü mü, diziden ayrıldı mı? İsmail Açıl Benim Adım Melek dizisinden neden ayrıldı?
Çukur Evde 1. bölüm ile youtube'da yayınlandı! Binlerce soru yağdı
Baraj Nazım kimdir? Gerçek adı nedir? Feyyaz Duman rol aldığı yapımlar
KYK borçları ne olacak? Koronavirüs nedeni ile Kyk borçları ertelenecek mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.