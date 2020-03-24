Koronavirüsün bazı semptonlarını tespit eden akıllı yüzük geliştirildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgına karşı bilim insanları çareler aramak için çalışmalrını hızlandırırken teknoloji alanları da bu çalışmalara destek vermek için kolları sıvadı. Bu kapsamda geliştirilen akıllı bir yüzük ise virüsün bir insanda olup olmadığını erken zamanda anlayarak sahibine uyarıyor.

nde erken tanı ve başka insanlara temas olmaması hayati bir önem taşıdığını söyleyen uzmanların tavsiyelerine karşı geliştirilen ve kullanıcıların kendilerinde virüs olabilme ihtimaline karşı uyaran bu yüzük vücut ısısını kontrol ederek stabil tutulmasına yardımcı oluyor. Yüzük, IPhone ile entegre çalışıyor ve ateş anormal seviye çıktığında sahibine haber veriyor.

Oura Rings isimli irketin CEO'su Petri Hollmen, geliştirdikleri yüzük parmağındayken uyarı aldığını ve zaman kaybetmeden hastaneye gittiğini söyledi ve yapılan tahlillerde kendisinde koronavirüs tespiti konulduğunu belirtti. Hollmen, vücut ısısındaki anormalliği yüzüğün fark ettiğini ve artışın analiz edip kendisini uyardığını ve bu sayede kontrole gittiğini aktardı.

Şirket, geliştirdikleri yüzüğü 150 bin kişiye dağıtarak sağlık bilgilerini anbean paylaşmalarını isterken, yüzüğün gerçekten ne kadar doğru ölçümleme yaptığının test edilmesi gerekiyor. Akıllı yüzüğün satış fiyatının 299 dolar (1.953 TL) olduğu öğrenilirken şirket yüzüğün özellikle hastanede çalışan personeller için düşünüldüğünü ve böylelikle virüsün riskiyle yüz yüze çalışanlara virüs konusunda erken uyarı sistemi olarak görev görev alacağını düşündükleri belirtiliyor.

