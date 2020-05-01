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Kredi kartı kullanmadan Apple market için bakiye nasıl yüklenir?

Apple kullanıcıları kredi kartı kullanmadan da Apple markette harcama yapabilir. Bunun için Apple hesabına bakiye yüklemesi yapmak gerekmektedir. Kredi kartı kullanmadan Apple market için bakiye nasıl yüklenir, bakiye kartları ile Apple hesaplarına para yüklemesi yapılabilmektedir.

01 Mayıs 2020 Cuma 14:34
Kredi kartı kullanmadan Apple market için bakiye nasıl yüklenir?

Apple kullanan kişiler bazı uygulamaları kullanmak için ücret ödemek durumunda kalıyor. Apple Music ve iCloud gibi uygulamaların kullanılabilmesi için kredi bilgilerinin Apple hesabına kaydedilmiş olması gerekiyor. Ancak kredi kartı kullanmadan da Apple hesabına bakiye yüklemek mümkün hale geldi.

Apple Hesabına Nasıl Bakiye Yüklenir?

Apple hesabından kredi kartıyla para harcamak istemeyen kişiler hesaplarına bakiye yüklemesi yaparak diledikleri harcamaları yapabiliyor. Apple bakiyeleri pek çok mağaza ve süper market zincirlerinde satılmaktadır. Bu kartlarda kaç TL yazıyorsa o kadar bakiye yüklemesi Apple hesabın yapılabilmektedir.

Komisyon ödemesi olmadan alınan bu bakiye kartlarında bulunan seri numarasının, App Store’daki “Hediye Kartı veya Kod Kullan” bölümüne girilmesi gerekiyor. Bu kodun girilmesiyle birlikte kartın üzerinde yazan bakiye Apple hesabına yüklenmiş olur. Apple bakiye kartları pek çok teknoloji mağazasında ve süper market zincirinde satılmaktadır.

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Son Güncelleme: 01.05.2020 14:34
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