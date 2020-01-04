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Kredi kartı temassız ödeme özelliği nasıl kapatılır?

Bankalar kredi kartı verirken temassız ödeme özelliği açmaktadır. Kredi kartının temassız ödeme özelliğinin nasıl kapatılacağı müşteriler tarafından merak edilmektedir. Kredi kartı olan kişiler temassız ödeme özelliğini birkaç seçeneği kullanarak kapatabilir.

04 Ocak 2020 Cumartesi 10:49
Kredi kartı temassız ödeme özelliği nasıl kapatılır?

Kredi kartı kullanan kişilere sunulan en büyük kolaylıklardan bir tanesi de temassız ödeme işlemidir. Bankalar müşterilerine verdikleri kredi kartlarının otomatik ödemelerini açmaktadır. Ancak isteyen kişiler kartlarının bu özelliğini kapatabilir.

Kredi Kartı Temassız Özelliğini Kapatma

Kredi kartının temassız özelliğini kullanmak istemeyen kişiler, kredi kartlarını almadan önce bu taleplerini bankaya iletebilir. Ancak bankalar kredi kartı verirken temassız özelliğini açık olarak vermektedir. Bu durumda olan kişiler temassız işlem özelliğini kapatabilir. Bu özelliği kapatmak için bankanın müşteri hizmetlerine talepte bulunulabilir. Müşteri hizmetlerini arayan kişiler taleplerini ileterek dakikalar içerisinde kartlarının bu özelliğini kapatabilir.

Ayrıca kredi kartlarının bu özelliği bazı bankaların online hizmetleri üzerinden de kapanmaktadır. Bankaların intenet bankacılığı ve mobil uygulamaları üzerinden şubeye gitmeye gerek kalmadan kredi kartı işlemleri yapılmaktadır.

Kredi kartının temassız özelliğini kapatmak ya da açmak için bankaların mobil uygulama veya intenet bankacılığı sistemi kullanılabilir. Müşteri şifreleriyle sisteme giren kişilerin ilk olarak kredi kartları hizmetlerine girmesi gerekir.

Bu ekrandan kerdi kartı ayarları bölümüne girilir. Açılan ekrandan intenet alışverişi ve temassız ödeme ayarları yapılabilir. İsteyen kişiler bu ekrandan temasız ödeme özelliğini kapatabilir veya açabilir.

Temassız Kart Güvenilir Mi?

Temassız kredi kartları hızlı alışverişi sağlayan en önemli özelliklerdendir. Bu özellik sayesinde şifre girmeye gerek kalmadan alışverişler yapılabilir. Bu özellik tamamıyla kullanıcının kontrolünde olduğu için oldukça güvenlidir ve sıklıkla tercih edilmektedir. İşlemlerin daha hızlı yapılabileceği gibi bankalar temassız kredi kartı kullanıcılarına bazı avantajları da sağlamaktadır.

Kredi Kartı ile Temassız Ödeme Yapma

Türkiye’de hizmet veren ve müşterilerine kredi kartı veren bankaların hepsi verdiği kredi kartlarına temassız işlem özelliğini koymaktadır. Bankalar müşterilerinin temassız özelliğini kapatma taleplerini hemen işleme almaktadır. Bu konuda herhangi bir zorluk çıkarmamaktadır.

Temassız ödeme özelliğinin kapanması veya açılması tamamıyla müşterinin isteklerine bağlıdır.

Son Güncelleme: 04.01.2020 10:49
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