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Kredi kartı temassız ödeme özelliği nasıl kapatılır?

Ülkemizde kredi kartı yoğun olarak kullanılmaktadır. Kredi kartlarına temassız ödeme özelliği getirilmiştir. Fakat bu özellik istendiği zaman kapatılabilmektedir. Kredi kartı temassız ödeme özelliği nasıl kapatılır diye soranlar için işte yanıtı…

03 Mart 2020 Salı 20:41
Kredi kartı temassız ödeme özelliği nasıl kapatılır?

Türkiye’de milyonlarca kredi kartı müşterisi bulunmaktadır. Kredi kartlarına temassız ödeme özelliği getirilmiştir. Fakat isteyenler bu özelliği kapatma hakkına sahiptir. Kredi kartında temassız ödeme özelliği bulunup, bu özelliği kapatmak isteyenler, nasıl kapatılacağını araştırmaktadır.

Bankaların kredi kartıyla yapılan ödemelerde müşterilerine kolaylık olması için başlattıkları kredi kartı temassız ödeme özelliği günümüzde pek çok kredi kartında kullanılmaktadır. Kredi kartı müşterisi olarak her ne kadar temassız özelliği kullanılmasa da ve istenmese de bankalardan alınan kredi kartlarında temassız ödeme özelliği kullanılabilir olarak müşterilere sunulmaktadır.  Ancak istenildiği zaman bu özellik aktif edilip istenildiği zaman kapatma imkanı vardır.

Kredi Kartı Temassız Ödeme Nasıl Kapatılır?

 Kredi kartı temassız ödeme özelliği kapatma hizmeti için bankaların belirlemiş olduğu yöntemler kullanılmalıdır.  Müşteriler ve kredi kartı sahipleri genellikle güvenlik konusunda endişeler yaşadıkları için kredi kartlarındaki aktif olan temassız ödeme özelliğini kapatmak istemektedir. Temassız ödeme özelliğinin kapatılması için müşterisi olduğunuz bankayı arayarak kolaylıkla kapatabilirsiniz.

Kredi kartını teslim alırken de temassız ödeme özelliği istemediğinizi belirtebilirsiniz. Bu şekilde önceden bilgilendirme yapmamışsanız ve kredi kartınızda temassız ödeme aktifleşmiş ise bu durumda bu özelliği rahatlıkla kapatma şansına sahipsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken müşterisi olduğunuz bankanın müşteri hizmetleri telefon numarası üzerinden iletişime geçerek kart ve kendi bilgilerinizi ilettikten sonra temassız kredi kartı özelliğini kapatabilirsiniz.

İntenet Bankacılığı Üzerinden Temassız Ödeme Kapatma

Temassız ödeme özelliğini kapatmak için müşteri hizmetleri ile iletişime geçilebileceği gibi kredi kartı sahipleri online platform üzerinden de temassız ödeme özelliğini iptal edebilme işlemlerinden yararlanabilirler. Bunun için müşterisi olduğunuz bankanın intenet şubesini ya da mobil şubesini ziyaret etmeniz de yeterlidir. Oldukça basit bir yöntem olan intenet bankacılığı veya mobil bankacılık hizmetleri sayesinde kısa sürede sahibi olduğunuz kredi kartınızın temassız ödeme özelliğini iptal edebilirsiniz. Bunun için kredi kartınızın özellikler menüsüne girerek kart detayları kısmından temassız ödeme özelliğini kısa yoldan kapatabilirsiniz.

Kredi Kartı Temassız Ödeme İptal Etme

 Bankalar müşteri memnuniyetine büyük önem vermektedir. Bundan dolayı da temassız ödeme kapatma taleplerinde bankalar müşterilerine pek çok kolaylık sağlamaktadır. Bu sebeple daha sonraki süreçte kredi kartınızın temassız ödeme özelliğini aktif hale getirmek istediğinizde de bu taleplerinizi de müşterisi olduğunuz bankanıza rahatlıkla iletebilirsiniz. Kredi kartı temassız ödeme kapatma işlemlerinizi banka şubelerine müracaat ederek sonuçlandırabileceğiniz gibi intenet bankacılığı ve mobil şubelerden de kısa sürede sonuç alabilirsiniz.

 

Son Güncelleme: 03.03.2020 20:41
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