Kuzey Kutbu'nda bilim insanlarını şaşırtan gelişme! Kuzey Kutbu'nda neler oluyor?

Çin'den tüm dünyaya yayılan ve büyük oranda ölüm ve durudurlamayan vaka sayısına neden olan yeni tip kroonavirüsü salgını nedeniyle nerdeyse tüm dünya evlerine kapanırken bilim insanları güney Kutbu'nda bulunan ozon tabakasının üzerindeki çatlakların koronavirüs nedeniyle büyük oranda kapandığının ortaya çıktığını açıklamıştı. Fakat, Avrupa Uzay Ajansı tarafından çekilen görüntülerin servis edilmesiyle bilim insanları yaşanan bu yeni gelişmeye bir anlam veremedi.

Avrupa Uzay Ajansı tarafından servis edilen Kuzey Kutbu'ndaki bu görüntüleri ile ilgili bilim insanları Güney Kutbu'nun aksine bu noktada ilk kez böyle bir şey gördüklerini belirtirken bu kadar ilginç olan durum ne olduğu da merak konusu oldu.

Bilim insanları görüntükeri incelediğinde Kuzey Kutbu üzerinde bu büyüklükte bir deliğin daha önce hiç oluşmamış olmadığını gördüler. Ozon tabakasının büyüklüğü konusuna bir türlü anlam veremeyen bilim insanları bunun başlıca sebebi olarak kutup bölgesindeki normalden daha düşük sıcaklıklar gösterdiğini düşünüyorlar.

Onlara göre kuvvetli rüzgarlar Kuzey Kutbu'nda oluşan 'kutup girdabı' içinde soğuk havayı hapsederek sıcaklıkların düşmesine yol açtı ve bu yaşanan son gelişme de ozon tabakasının incelmesine sebep oldu ve bir süre sonra ozon tabakasında bu kadar büyük bir deliğe yol açtı.