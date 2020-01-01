KVK cihaz garanti sorgulama nasıl yapılır?

KVK ürünleri için garanti sorgulama nasıl yapılır?
- KVK garanti sorgulama yapmak için ‘’ www.kvk.com/Page/SafetyAndInvoice ‘’ sayfasına girmek gerekiyor. Siteye girdikten sonra en alta inip e-hizmetler bölümünün altında yer alan ‘’Fatura ve garanti sorgulama’’ butonuna tıklayınız.
- Karşımıza sorgulama ekranı çıktıktan sonra, boş kutucuğa garantisini sorgulamak istediğimiz cihazın IMEI numarası yazılmalıdır. Ardından sorgula kısmına tıklayın.
- Tüm bunları yaptıktan sonra ürünün garanti bilgisi ekrana gelecektir. Bu şekilde KVK ile ilgili tüm ürünlerin garanti sorgulamasını yapabilirsiniz.
Son Güncelleme: 01.01.2020 05:28