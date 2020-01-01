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KVK cihaz garanti sorgulama nasıl yapılır?

KVK firması birçok ünlü markanın Türkiye distribütörlüğünü yapmaktadır. Cep telefonlarını KVK firması aracılığı ile alan kişiler ürünün garantisi hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. KVK cihaz garanti sorgulama nasıl yapılır, sizler için yanıtladık.

01 Ocak 2020 Çarşamba 05:28
KVK cihaz garanti sorgulama nasıl yapılır?

Türkiye’nin en büyük cep telefonu satıcılarından olan K.V.K firmasının açılımı, ‘’Mehmet Emin Karamehmet, Murat Vargı, Osman Kavela’’ soyadlarının baş harflerinden oluşmaktadır. K.V.K firması, cep telefonu almak isteyen kişilerin ilk tercihi olmaktadır.

KVK ürünleri için garanti sorgulama nasıl yapılır?

  1. KVK garanti sorgulama yapmak için ‘’ www.kvk.com/Page/SafetyAndInvoice ‘’ sayfasına girmek gerekiyor. Siteye girdikten sonra en alta inip e-hizmetler bölümünün altında yer alan ‘’Fatura ve garanti sorgulama’’ butonuna tıklayınız.
  2. Karşımıza sorgulama ekranı çıktıktan sonra, boş kutucuğa garantisini sorgulamak istediğimiz cihazın IMEI numarası yazılmalıdır. Ardından sorgula kısmına tıklayın.
  3. Tüm bunları yaptıktan sonra ürünün garanti bilgisi ekrana gelecektir. Bu şekilde KVK ile ilgili tüm ürünlerin garanti sorgulamasını yapabilirsiniz.
Son Güncelleme: 01.01.2020 05:28
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