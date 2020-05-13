LG'den çift ekranlı, dönebilen ekran tasarımı olan yeni model geliyor

LG'nin yeni tasarım iki ekranlı yeni bir telefon üreteceği belirtildi. Korean Herald sitesinde yer alan habere göre, telefonun üstteki ekranı yana dönebiliyor olacak ve altındaki ekran açığa çıkacak. ETNews'inde haberini yaptığı ve kod adının "Wing" (kanat) olduğu açıklanan bu yeni tasarım telefonun ana ekranı 6,8 inç olacak, altındaki ekran ise 4 inç kare şeklinde olacak. Bu yılın sonunda piyasada olması beklenen ve yeni Velvet modelinden biraz daha pahalı olacağı da gelen bilgiler arasında.

Wing, LG'nin ilk dönen ekranlı telefonu değil. Yaklaşık 10 yıl önce piyasaya sürdüğü LB1500 ve LU1400 serisi telefonlarda da dönen ekran kullanılmıştı. Dönen ekranlara ilave olarak bu telefonların en dikkat çekici özelliği TV yayınlarını da alabilmeleriydi. Ekranları dokunmatik olmayan ve ekran yana döndüğünde altından yeni bir ekran değil, bir T9 klavye yer alıyordu.

ETNews'in haberine göre Wing'in ikinci ekranı çoklu çalışma için tercih edilecek. Örnek olarak birinci ekranda bir fotoğraf incelenirken, ikinci ekranda fotoğrafı düzenleme seçeneklerini görebileceksiniz. LG'nin şu anda piyasada olan G8X ve V60 gibi modellerinden farklı olan bir çalışma biçimi, çünkü bu telefonlarda ikinci ekranda tamamen farklı ikinci bir uygulama kullanılabiliyor.

Özellikleri ve fiyatı

LG'nin bu yeni telefonunun döner ekranına ek olarak 5G desteğine sahip olacağı, Snapdragon 7-serisi işlemci kullanacağı ve ana kamerası 64 megapiksel olan üçlü bir kamera sistemi kullanacağı belirtiliyor. İddialara göre Wing, bu yılın ikinci yarısı piyasaya sürülecek ve fiyatı yaklaşık 1 milyon won (817 dolar) olacak.

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020, 00:48