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Macbook kullanıcılarına iyi haber pilleriniz artık bitmeyecek

Apple, yeni hamlesi ile Macbook'ların pil ömrünü macOS Catalina 10.15.5 sürümü ile uzatabileceğini açıkladı.

18 Nisan 2020 Cumartesi 17:21
Macbook kullanıcılarına iyi haber pilleriniz artık bitmeyecek

Apple'den Macbook'larına verilen yeni müjde ile pil ömrü yeni macOS Catalina güncellemesi sayesinde artıyor. Apple, macOS Catalina 10.15.5 beta sürümünü piyasaya sürdü. Dikkat çeken güncellemede Beta sürümü Pil Sağlığı Yönetimi özelliğiyle birlikte sunuluyor.

Sadece USB-C (Thunderbolt 3) bağlantı portuna sahip olan Macbook modellerinde kullanılacak olan Pil Sağlığı Yönetimi özelliği sayesinde cihazların pil ömrü uzayacak. Pil Sağlığı Yönetimi özelliği MacBook modellerinin kimyasal yaşlanma hızını geriye çekerek pil ömürlerini genel olarak uzatmayı planlıyor.

Macbook kullanıcılarına iyi haber pilleriniz artık bitmeyecek

Pil Sağlığı Yönetimi aslında MacBook'larınızın tamamen şarj olmasını engelliyordu. Mevcut olan bu özellik açık olduğunda MacBook'larınız şarja takılı olsa bile kullanmaya devam ediyorsanız asla yüzde 100 şarja ulaşamıyor.

Yeni özelliği macOS Catalina 10.15.5 beta sürümünü indirerek kullanmaya başlayabilirsiniz. MacOS Catalina‌ 10.15.5 yayınlandığında tüm kullanıcılar özelliği kullanabiliyor olacak.
 

Anahtar Kelimeler:
AppleMacbookKullanıcıPilömrüUzatma
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