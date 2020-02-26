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Mars, beşik gibi sallanıyor! NASA'nın sismik inceleme aracı tüm depremleri kaydetti

NASA, Mars'ta görevli olan sismik inceleme aracıyla gezegen'de art arda depremlerin meydana geldiğini kanıtlar nitelikte bazı verilere kaydetti.

26 Şubat 2020 Çarşamba 00:44
Mars, beşik gibi sallanıyor! NASA'nın sismik inceleme aracı tüm depremleri kaydetti

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) 'Kızıl Gezegen' olarak bilinen Mars'ta tıpkı Dünya'da olduğu gibi depremlerin olduğunu kanıtladı. Gezegene indirerek görevlendirdiği sismik inceleme aracı InSight'tan elde edilen son bilgiler gezegenin beşik gibi sallandığını kanıtlar nitelikte oldu. Bu durum da Kızıl Gezegen'de mutla derecede bir hayat olabileceği yönündeki iddiaları oldukça fazla güçlendiriyor.

NASA'nın sismik inceleme aracı Mars'ta tüm depremleri kaydetti

Keşif aracındaki yer hareketleri algılaması ile kaydedilen depremlerin 24’ünün büyüklüğü, 3 ile 4 arasında olduğu ve bunların tespit edilen yüzlerce depremin en şiddetlisi olarak kaydedildiği açıklandı. Ayrıca Mars'ta depremleri artçı sarsıntıların takip ettiği de belirlendi. 

NASA'nın sismik inceleme aracı Mars'ta tüm depremleri kaydetti

NASA adına araştormayı yürüten ekip çalışanlarından Maryland Üniversitesi görevlisi Dr. Nicholas Schmerr, sismik inceleme aracının kaydettiği bilgiler doğrultusunda Mars'ta buluna magmatik sıvının bakteriyel seviyede de olsa bir hayat ihtimali olan tezlerinin güçlendiğini söyledi.

NASA'nın sismik inceleme aracı Mars'ta tüm depremleri kaydetti
  
Araştırmada görevli bilim insanları ise Mars'ta meydana gelen depremlerin büyüklükleri ve şiddetlerini inceleyerek Kızıl Gezegen'in oluşum süreci hakkında da daha fazla bilgi edinmeyi düşünüyorlar. 

NASA'nın sismik inceleme aracı Mars'ta tüm depremleri kaydetti

Anahtar Kelimeler:
DepremMarsNasaInSight
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